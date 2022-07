Bajo sospecha

Esta semana circuló en redes sociales la imagen de una lista de nombres que según versiones no confirmadas se trataría de una Resolución de la Legislatura de Chubut. Ante la imposibilidad de dar fe de ese documento, es que evitamos publicar la imagen en este Diario. Sin embargo, la foto fue compartida tantas veces que quizá merezca cierta atención.

Así las cosas, según parece hubo designación de parientes de funcionarios en cargos legislativos, lo que no supone ninguna novedad, pero no es menos cierto que ante el creciente descrédito de la clase política, la sola publicación de una imagen que pone en tela de juicio la integridad de la dirigencia, inmediatamente gana la calle y se toma por cierta.

Ocurre que la transparencia de los actos públicos no es tal, y de hecho cuando se trata de las Resoluciones de Presidencia de la Legislatura de Chubut, se vuelve evidente, habida cuenta que en cada sesión, se votan a libro cerrado. Por supuesto que los diputados de todos los bloques conocen el contenido de esos instrumentos legales, pero no se les da lectura en las sesiones, porque cómo éstas son públicas, y se transmiten en redes sociales, prefieren evitarse el escrutinio público sobre los gastos que demanda al Estado de Chubut las comisiones de servicio y otros menesteres de los Diputados.

Después de todo, ante la escasa labor legislativa, resultaría un tanto vergonzoso para el cuerpo de representantes exhibir sus gastos, ya que en todos los casos parece haber demasiada inversión del dinero de los chubutenses en una paupérrima gestión pública.

La ausencia de denuncias por parte de algún legislador respecto de los aparentemente excesivos gastos, no es casual. Todo parece indicar que en todos los bloques se gasta mucho más dinero del que podrían explicar ante el electorado. Después de todo, quien sino los legisladores deberían velar por la transparencia en el Estado, ellos los representantes del Pueblo, que no solo miran para un costado, sino que en algunos casos son objeto de investigación judicial. Que la Patria se lo demande?