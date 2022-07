Artista trelewense donó obras al Museo Municipal de Artes Visuales

El profesor de Artes Visuales y artista, Carlos Pérez, donó dos pinturas de óleo al Museo Municipal de Artes Visuales (MMAV) de Trelew. Manuel López, recibió los cuadros que serán parte de la colección del Patrimonio del Museo que actualmente cuenta con más de 150 obras de artistas locales y provinciales.

El responsable del MMAV, Manuel López agradeció el gesto del artista y dijo que «la entrega apoya el trabajo de revalorizar el edificio histórico y acompaña a la puesta en valor del sitio para la difusión de la cultura artística». Además remarcó que «éstas obras tiene mucha relevancia porque son las primeras donaciones que se reciben como museo, ya que este edificio comenzó a funcionar en 1999 como Pinacoteca Municipal y hace un año se lo designó formalmente como museo».

«Nos llena de orgullo que un artista joven deje sus creaciones porque este espacio de divulgación artística, tiene como fin la conservación y exposición de colecciones, y no solo guarda un registro gráfico y artístico de nuestra historia, sino que también tiene como objetivo captar y mostrar a los artistas emergentes, los nuevos estilos sociales, culturales y urbanísticos que se van gestando», destacó Manuel López.

Por su parte, Carlos Pérez agradeció «al MMAV que es como una segunda casa y por eso quiero dejar una parte de mi formación en la ciudad», teniendo en cuenta que, «fue la casa artística que acompañó mis estudios. Me recibí en mayo del 2021 como profesor de Artes Visuales en el Instituto Superior de Formación Docente y Artística N° 805 de Trelew, lo que me permitió ingresar a la Licenciatura en Arte y Gestión Cultural en la Universidad Provincial de Córdoba».

«Decidí donar las pinturas para que una parte de mí quede acá a través de estas obras, mientras sigo en Córdoba formándome e investigando en el interés de la cultura y del arte», señaló el artista.

Obras

Las pinturas fueron realizadas durante el año 2020 en medio de la pandemia y el Aislamiento Social Obligatorio. Las obras están vinculadas al estudio del color y del cuerpo humano, que estuvo interpelado durante mucho tiempo el artista, por el concepto de «cuerpo, cuerpa y cuerpxs. Fueron parte de la muestra del MMAV denominada «La piel como envoltorio» en febrero del 2021.