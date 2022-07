Argentina debuta en la Copa frente a Brasil

En el duelo ante el máximo ganador del certamen, la Selección Argentina de Fútbol Femenino, iniciará este sábado su camino por la Copa América midiéndose frente a Brasil.

El certamen, tiene lugar en Colombia y el duelo entre «Albicelestes» y «cariocas» se jugará desde las 21 horas. La Copa, comenzó este viernes con el partido entre Bolivia y Ecuador por el Grupo A.

Gran escollo a superar en el inicio de la Copa

La Selección Argentina Femenina de Fútbol, bajo las órdenes de Germán Portanova, debutarán este sábado ante Brasil en la Copa América femenina 2022 en Colombia, con plazas en juego para la Copa del Mundo 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Panamericanos del año próximo.

Las argentinas, integrantes del grupo B, tendrán a Brasil, máximo campeón y candidato, como rival en el debut, en el estadio Centenario de Armenia. Televisará DirecTV Sports y también se podrá seguir por la página web de Relatores, que transmitirá desde la cancha.

Luego de cuatro años sin competencia, el torneo más importante de Sudamérica se disputará entre 10 equipos (divididos en dos grupos de 5) hasta el próximo sábado 30 en cuatro ciudades colombianas. La última Copa América se realizó en 2018 en Chile con la obtención de un nuevo título para el seleccionado brasileño, ganador de siete de las ocho ediciones.

Argentina fue el único equipo que pudo cortar la hegemonía cuando conquistó el título en 2006 en el torneo desarrollado en Mar del Plata.

La «Albiceleste», bajo el nuevo ciclo de Portanova, buscará repetir esa hazaña en Colombia. Después del difícil debut contra la potencia Brasil, el seleccionado jugará el martes 12 de julio frente a Perú (a las 21); el viernes 15 ante Uruguay (a las 18) y cerrará el grupo contra Venezuela el jueves 21 (a las 21).

El equipo nacional actualmente ocupa el puesto 35 del ranking que elabora FIFA y en su última participación terminó en la tercera posición.

La delegación nacional asumirá este desafío en un mejor contexto en medio de un -lento- crecimiento del fútbol femenino en nuestro país.

Hace cuatro años, el seleccionado viajó a Chile luego de un año y medio sin competir y con deudas pendientes por viáticos.

El ciclo de Portanova, ganador de tres títulos locales con UAI Urquiza, comenzó en julio del año pasado y bajo su dirección se disputaron nueve amistosos con un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

Las principales figuras del equipo nacional

La mendocina Estefanía Banini encabeza el plantel de 23 jugadoras que representarán a la Argentina en la competición. La figura de Atlético de Madrid, de España, estuvo en el equipo ideal de la FIFA en los premios The Best de enero y vuelve al seleccionado luego de su polémica ausencia tras el Mundial de Francia 2019 por diferencias con el ex entrenador y actual coordinador general, Carlos Borrello.

La cordobesa Florencia Bonsegundo, quien brilla en el fútbol español, y la experimentada Soledad Jaimes (única argentina que milita en Lyon, el mejor equipo del mundo) también serán estandartes del equipo.

La esperanza está depositada en la joven Dalila Ippolito, quien a los 20 años ya tiene experiencia en el fútbol italiano y afrontará su tercera competencia internacional luego del Mundial y los Panamericanos de 2019.

La Copa América

El partido inaugural se disputaba hoy viernes entre Bolivia y Ecuador en el estadio Pascual Guerrero de Cali. A las 21, el anfitrión Colombia enfrentará a Paraguay. Ambos partidos corresponden al grupo A.

Por primera vez en la historia, la CONMEBOL repartirá 1.500.000 dólares para el seleccionado campeón y medio millón para el subcampeón.

Además, estarán en juego las clasificaciones para el Mundial del año que viene en Australia y Nueva Zelanda, los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Panamericanos de Chile 2023.

Los tres mejores clasificados clasificarán directamente a la Copa del Mundo y el cuarto y quinto jugarán un repechaje en las sedes mundialistas.

Para los Juegos de París 2024 habrá dos cupos directos y serán para el campeón y subcampeón.

Mientras que, el tercero, cuarto y quinto posicionado jugarán los Juegos Panamericanos 2023 con la salvedad de que se liberará un pasaje más si Chile ocupa alguna de esos puestos ya que está clasificado por ser anfitrión.