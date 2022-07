Advierten que la segmentación tarifaria «se llevaría puesta la meta con el FMI»

El ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, analizó la situación del país en materia energética, en el marco de la habilitación del formulario para inscribirse y conservar los subsidios a la electricidad y el gas.

Asimismo, puso en duda las declaraciones de la Ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, respecto del alcance de dichos subsidios.

En diálogo con División Noticias, planteó que «lo que dijo la ministra (de Economía, Silvina Batakis) está lleno de contradicciones, porque con los aumentos que se han dado en las tarifas de electricidad y gas, considerando que la Tarifa Social alcanzó un 20% y al resto de los consumidores un 40% hasta junio, ahora tendría que seguir aumentando a ese supuesto 10% que debe deducirse de un registro» y planteó que «según nuestras proyecciones, con los precios a los que se está pagando el gas, el la energía y los combustibles que se tienen que importar, los subsidios estarían llegando al 3% del Producto (Bruto Interno) este año; con lo cual, si quieren cumplir con las metas del FMI, el déficit primario total es del 2,5%, es decir que los subsidios energéticos solamente se ‘llevan puesto’ ese compromiso».

«Tienen que seguir aumentando tarifas y gas y electricidad si quieren cumplir con esos compromisos», advirtió Montamat, sumando a ello que «este 10% que dice que se va a tratar de implementar a través del Registro para aquellos usuarios de gas y electricidad que van a recibir la tarifa plena, por supuesto que no es suficiente».

«Aparte», continuó, «la implementación del sistema queda a cargo de la Secretaría de Energía y de funcionarios que se oponían a la segmentación tarifaria, por eso se fue (Martín) Guzmán; por eso, el laberinto ahora les queda a aquellos que no querían llevar adelante la segmentación tarifaria».

«Mi consejo a la señora ministra hubiera sido, humildemente, que debe seguir aumentando tarifas y de electricidad y gas porque sino los subsidios los tiene que seguir financiando con ‘papel pintado’, es decir emisión inflacionaria que ya es intolerable para los argentinos. Pero le diría que no se meta en el laberinto de la segmentación, ya que la implementación quedaría a cargo de un registro, del cual luego surgiría una base de datos la cual hay que pasarle a las empresas; hay mecanismos burocráticos, son declaraciones juradas, es decir que se puede investigar si es cierto o no, y podría haber una ‘Policía Energética’ de por medio. No hay que inventar la rueda sino hacer lo que funciona en el mundo», apuntó el ex funcionario nacional.

Sobre esto último, Montamat explicó que «lo que funciona es Tarifa Social para aquellos usuarios de gas y electricidad que por indicadores socioeconómicos deben ser protegidos, y los costos económicos de la producción de electricidad y gas tienen que ser recuperados en el resto de las tarifas de los usuarios de ambos servicios, creo que este es el camino indicado».

Por otro lado, señaló que «hay otra contradicción y es que ahora ‘se gasta lo que ingrese en caja, y si no lo hizo se paró el gasto’; todo el financiamiento del Gasoducto Néstor Kirchner es con recurso público, se desconoce si lo van a manejar con ese criterio de caja general o bien si abrieron ya un rubro especial para el mismo» y remarcó que «si aun no lo han hecho, desconozco si van a llegar al invierno que viene con esta obra tan necesaria».