Woody Allen anunció su retiro del cine porque «buena parte de la emoción se ha ido»

El autor y director estadounidense Woody Allen confió durante una charla con Alec Baldwin en el Instagram del actor que dejará de filmar porque “buena parte de la emoción se ha ido”.

“Cuando empecé, los filmes llegaban a cines por todo el país e iban cientos de personas en grandes grupos», evocó el cineasta acerca de una modalidad de consumo cultural que se fue modificando con la aparición de las plataformas de streaming y que la pandemia agudizó.

El extenso diálogo permitió que el autor de grandes títulos como «Bananas», “Manhattan”, “La rosa púrpura del Cairo”, “Días de radio”, “La mirada de los otros” y “Match Point”, entre más, anunciara que prepara una película que filmará en el otoño parisino.

Pero a los 86 años, el artista sostuvo que «el cine no es como cuando entré en el negocio de las películas, no lo disfruto tanto ni me divierto».

De igual manera, Allen lamentó el presente del teatro que se ofrece en Broadway, un lugar al que definió como «un centro comercial espantoso».

«Ahora todas las obras son musicales, reestrenos, espectáculos en los que hay estrellas», repasó no sin exhibir su desagrado por esa situación.

«El mundo en el que crecí, el del cine y Broadway, ya no son los mismos. Es menos placentero para mí, y se combina con la experiencia de que me gusta estar en casa escribiendo, disfrutando de mi tiempo libre», aseguró.