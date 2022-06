Williams cuestionó procedimientos del Ministerio de Educación sobre el caso de intoxicación

El diputado provincial Rafael Williams, se refirió al pedido de informes realizado desde la Legislatura, en el marco de la intoxicación por monóxido de carbono de alumnos de El Maitén. El requerimiento fue realizado por la diputada Tatiana Goic y Williams confirmó el acompañamiento a la iniciativa.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «los pedidos de informes son para conocer qué hace cada funcionario en su respectiva área de competencia, se dio un caso muy particular por una situación riesgosa para los chicos de una escuela y hay distintos responsables: el que hace la instalación, el que dirige la escuela y el máximo responsable que es el Ministro de Educación, en este caso (Florencia) Perata, pero cuya decisión de renuncia evidentemente estaba tomada pero no aceptada por parte del Gobernador, lo cual ocurrió después» y agregó que «creíamos necesario que esto ocurriera porque hubo un evento muy complicado».

«El Ministerio (de Educación) es muy amplio, no solamente está lo pedagógico y educativo sino también la infraestructura, y quien venga tendrá que ponerse en autos», señaló el legislador, agregando que «hoy, que la provincia está ‘respirando’ de alguna forma, a veces no llega a tiempo con cosas necesarias como mejorar la infraestructura, en el caso de algunas escuelas con mejorar la calefacción, por ejemplo».

«Evidentemente falló una cadena de decisión», reflexionó en cuanto a lo sucedido en El Maitén, remarcando que «según me explicó un técnico que está en el tema, habían dejado una ventilación exterior debajo de un alero, esa parte era de construcción metálica y se filtraba por el entretecho, lo tomaba por el sistema de aire la caldera y lo hacía circular por el aula; es decir que no tenía un final de obra otorgado por Camuzzi».

Sobre esto último, aclaró que la contratación de la obra «fue hecha por el Ministerio de Educación y no por Obras Públicas, que tiene los equipos técnicos».