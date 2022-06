El DeLorean de “Volver al futuro” vuelve en forma de coche eléctrico de lujo. El auto original que se estrenó por primera vez en la película de 1985 ‘Volver al futuro’, donde transportaba pasajeros al año 1950, regresa a nuestros días en su versión más ecológica y lujosa.

El nuevo DeLorean, Alpha5, se presenta con la carrocería plateada del vehículo original y las icónicas puertas de ala de gaviota a ambos lados. Una ventana trasera con listones y luces traseras rojas futuristas también ofrecen un respetable tributo al original.

Aunque no nos permitirá atravesar el espacio-tiempo, su velocidad pasa de 0 a 100 en menos de tres segundos y una velocidad máxima de 249 kilómetros por hora.

Los derechos de la DeLorean Motor Company, o DMC, que quebró en 1982, fueron adquiridos en la década de 1990 por una empresa que adoptó el mismo nombre. Tras varias décadas, la compañía está preparando el lanzamiento del nuevo vehículo totalmente eléctrico.

La batería del vehículo producirá más de 100 kWh; si bien la energía que proporciona es decente, no está ni cerca del DeLorean de la franquicia cinematográfica, que usaba energía nuclear, uranio para ser exactos, para producir 1,21 gigavatios de energía.

«Había una enorme responsabilidad de asegurarnos de honrar la historia de la marca DeLorean, pero una responsabilidad aún mayor en la curaduría de su futuro», dijo Troy Beetz, director de marketing del nuevo Delorean. «Creo que hicimos ambas cosas con Alpha5».

Según el diseño -como un coupé moderno-, el coche tendrá capacidad para cuatro personas, incluido el conductor, con reposabrazos entre los asientos, tanto en la parte delantera como en la trasera, dos pantallas interactivas para mostrar información al conductor, como la velocidad y el nivel de la batería y un diseño limpio y minimalista en general.

El DeLorean Alpha V no se producirá hasta 2024 y se desconoce cuánto costará. Será presentado en el Pebble Beach Concours d’Elegance del mes de agosto.