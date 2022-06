Viruela símica: no tiene tratamiento y los pacientes deben «aguardar» a que finalicen los síntomas

La referente de Epidemiología del Hospital Zonal de Puerto Madryn, Denise Acosta, habló sobre la aparición de casos de viruela símica en Argentina, de los cuales fueron dos detectados en el último tiempo, y aclaró que no se trata de una enfermedad mortal y que no existe un tratamiento directo, sino para aliviar la sintomatología durante el tiempo en el que transcurra el cuadro.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «con cada uno de estos eventos que empiezan a aparecer de una forma que no es la más habitual con respecto a la localización geográfica, uno tiene que estar atento; en Argentina hubo dos casos confirmados, pero esto no es algo nuevo» y aclaró que «lo que sí sale de lo normal y por eso se empieza a hablar de ‘brote’ es cuando aparecen casos en regiones donde habitualmente no aparecían».

«Lo que estamos viendo ahora es la aparición de casos que no estarían relacionados con antecedentes de viaje a África, eso es lo llamativo», apuntó la especialista, y consultada sobre la transmisión de este tipo de viruela, remarcó que «se transmite de forma más difícil que el Covid».

«Con el Coronavirus se pudo ver un avance bastante rápido en lo referido a las técnicas de identificación de laboratorio, con la tecnología, y por ello la identificación de las nuevas variantes. La influenza de 2009 y 2010 no fue siempre la misma, fue cambiando porque los virus mutan», refirió. En cuanto al tratamiento de la viruela símica, explicó que «en general es como la mayoría de las enfermedades, algunas tienen menor o mayor porcentaje de mortalidad, y en este caso en general son cuadros leves aunque a veces puede complicarse; hay que tener en cuenta poblaciones vulnerables con enfermedades de base que hagan que tengan un bajo sistema de defensas».

«No hay un tratamiento específico, es como la mayoría de las enfermedades que generan fiebre y una erupción en la piel. Esta enfermedad tiene una característica, que es que lo que vemos es muy similar a la viruela que se veía hace muchos años atrás, por lo que son llamativas las lesiones», indicó Acosta, concluyendo que «no hay un tratamiento específico sino medicación para aliviar los síntomas».