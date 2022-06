Un chubutense es el nuevo Campeón Nacional de la Pizza a la Piedra y la Empanada

El chubutense Claudio Jaramillo, oriundo de la localidad de Esquel, obtuvo el triunfo en el 10° Campeonato Argentino de la Pizza a la Piedra y la Empanada, que se llevó adelante del 6 al 8 de junio. Los cocineros tuvieron que preparar más de seis variedad de pizzas, y en el caso del ganador, utilizó productos originarios de Trevelin.

En diálogo con AzM Radio, Jaramillo contó que «con estar acá ya me contentaba por haber participado y estar entre los mejores del país, pero la verdad es que al recibir dos copas de campeón me sentí orgulloso de todos los productos que tenemos en la zona: fue gracias a ellos que pude conseguir este campeonato» y relató que «se trata de un certamen argentino de la pizza y la empanada y la inscripción es abierta a todo el público, y a la hora de estar acá uno ve gente que no tiene tanta experiencia como también escuelas de gastronomía que vienen en equipo a competir, que participaron de las diez ediciones y saben mucho; uno se mide con los mejores acá».

En el mismo sentido, el ganador del certamen mencionó que «actualmente trabajo en un autoservicio y preparo comidas pero no hago pizza ni empanadas, así que de ahora en más tendremos que abrir una pizzería en Esquel», agregando que en esta ocasión fue elegido campeón «de la empanada de carne al horno y de pizza a la piedra, y quedé calificado como tercero en el ranking nacional».

Sobre los productos, todos regionales, Jaramillo precisó que «me puse en contacto con la Secretaría de Turismo de Trevelin porque quería traer productos locales de Esquel y Trevelin, me puse en contacto con Juan Manuel Peralta y desde el primer día me dijo que contara con lo que necesitara para viajar» y sostuvo que «le solicité elementos como hongos de pino, harinas del molino Ñant & Fall, quería traer azafrán y ajos de Trevelin, tomillo alimonado, todos productos muy nobles que le dan mucho valor a lo que tenemos porque son de primera calidad y, por más de que estemos allá lejos, compiten a la par con los que están en Buenos Aires e incluso son mucho mejores».

Las variedades regionales que Jaramillo utilizó para las preparaciones fueron parte del premio: «Presenté una empanada de cordero braseado con queso azul, la masa la hice con azafrán en hebras de Trevelin, lo acompañé con un vino de (la bodega) Viñas de Ñant & Fall, desde la cual me dieron una mano cuando les comenté el proyecto, así que la empanada es en gran parte de Trevelin», concluyó el campeón chubutense.