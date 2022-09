Trelew: Setevich anticipó que habilitarán dentro de poco el lavadero del Hospital Zonal

El director del Hospital Zonal «Adolfo Margara» de Trelew, Cristian Setevich habló sobre distintas cuestiones relativas al sistema de salud pública en Trelew, entre ellas la asistencia de médicos para prestar funciones en la Guardia y las denuncias por demoras en la llegada de ambulancias a distintos hechos que ocurrieron en el último tiempo. Fue durante la inauguración de la Guardia Pediátrica del Hospital Santa Teresita en Rawson. También, anticipó que avanzan las remodelaciones en el lavadero del Hospital, clausurado «dado que no se cumplían las condiciones de bioseguridad».

En diálogo con AzM Radio, analizó la situación de demora en la Guardia del nosocomio, la cual varios pacientes vienen advirtiendo: «En la Guardia hay un sistema de triage, tal vez lo que nos falta es un poco más de comunicación hacia la comunidad para poder enseñarle a todos los ciudadanos de qué consta. Es una manera de categorizar la patología según la urgencia y emergencia, y está demostrado a nivel mundial que mejora mucho la atención del paciente. Por otro lado, tenemos que tener el tiempo para los códigos verdes, que son patologías no urgentes y que pueden ser evaluadas por personal de Enfermería que está altamente capacitado para definir ello sin la participación del médico y determinar si tal paciente puede esperar determinada cantidad de tiempo porque la patología lo amerita. Todavía tenemos que ajustar algunos protocolos de atención entre enfermeros, médicos y administrativos, pero siempre remarco la importancia que tiene la salud pública, que es la única que brinda atención los 365 días del año y las 24 horas, cuando el subsector privado no cuenta con eso», precisó el médico.

Consultado sobre los casos de médicos que trabajan en ambos sistemas -público y privado- y sobre los cuales se ha advertido que algunos no cumplen las horas en el hospital y se retiran antes para continuar en el ámbito privado, Setevich aclaró que «eso no ocurre en las Guardias, el sector privado no cuenta los 365 días con guardia, y la gran problemática que tiene Trelew es que cuenta con 100.000 habitantes o más y un solo espacio que recibe las urgencias y emergencias; por eso a veces nos vemos superados en la cantidad de patologías o concurrencia de gente, lo que hace que algunos casos tengan que esperar más».

En cuanto a la exigencia al sector privado para que sume Guardias, el sanitarista aclaró que «eso es competencia del Ministerio (de Salud) provincial, que ha hecho los reclamos, pero en el sector público hay muchos profesionales que quieren trabajar y hacen su trabajo como corresponde; siempre hay cosas para mejorar pero lo importante es llevar adelante cambios y rever la accesibilidad a la salud pública, que no es un tema nuevo sino histórico».

Sobre la demora en las ambulancias, como ocurrió días atrás con un empleado policial que debió aguardar casi una hora sobre la cinta asfáltica hasta el arribo del servicio, el titular del nosocomio expresó: «Eso no puede suceder, pedimos el descargo para ver qué ocurrió. Tenemos un equipo de médicos de Guardia y un equipo de atención hospitalaria de respuesta rápida, alguna falla hubo pero se trabajará para mejorar».

En cuanto al lavadero del Hospital Zonal, puntualizó que «nos encontramos con un lavadero que no tenía las condiciones de bioseguridad del personal que trabaja ahí en cuanto al material que se procesa; se lo recorrió, se vio que había un montón de fallas y se decidió la clausura por temas de seguridad, iniciando el trabajo administrativo necesario para la compra de nuevo equipamiento, modificaciones, creación de puertas de emergencia y otras cuestiones que hacen falta» y agregó que «ya están trabajando y se está gestionando a través del Ministerio para poder tener el lavadero en condiciones habilitadas en el menor tiempo posible».