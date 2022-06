Trelew: elevan causa a juicio por robo agravado

La jueza María Tolomei autorizó la elevación a juicio oral y público, de una causa en la que está imputado Alexander Hipólito Cayuñanco, por un robo agravado en grado de tentativa y en calidad de autor.

Al comienzo de la audiencia y como cuestión preliminar, la defensora pública, Ángeles Nápoli, propuso una salida alternativa al conflicto ofreciendo 70 horas de trabajo comunitario en el plazo de un mes.

Otorgada la palabra al Ministerio Público Fiscal, representado por el funcionario Lucas Koltsch y respecto del planteo formulado por la defensa, se opuso indicando que la víctima no prestó su consentimiento a una salida alternativa. El MPF entiende que no se dan los requisitos, atento que ya se le han otorgado otros beneficios y no se acredita el cumplimiento de las medidas.

Acto seguido, la magistrada resolvió no hacer lugar a la salida alternativa propuesta por la defensa y continuó con el desarrollo de la audiencia preliminar, relatando el hecho ocurrido el pasado 27 de mayo de 2021, cuando Alexander Cayuñanco, en compañía de un menor de edad (no punible), ambos sabiendo lo que hacían y con intenciones de apoderarse de elementos ajenos, saltaron las rejas de más de dos metros de altura, y luego de dañar la ventana ingresan a una vivienda y logran apoderarse ilegítimamente de un horno eléctrico, una cámara fotográfica y otros elementos. En esas circunstancias que se activa la alarma, lo que motivó que huyeran con los elementos sustraídos. A partir de ello toma conocimiento la policía y en las inmediaciones del lugar, y a escasos minutos de lo sucedido, fueron aprendidos ambos sujetos con algunos de los elementos que, previo a su detención, trataron de desprenderse.

La jueza penal resolvió declarar admisible la acusación pública y autorizar la apertura de juicio, encuadrado en la figura de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, en calidad de autor.