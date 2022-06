Trelew: comenzó el juicio oral por tentativa de homicidio en el barrio Moreira IV

Durante la jornada de hoy, en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, comenzó un debate oral y público en una causa por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma y en la que está imputado Jonathan Alejandro Dos Santos.

El tribunal unipersonal está integrado por la jueza Mirta del Valle Moreno, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Griselda Encina y la Defensa Pública la ejerce Carlos Flores Pericich.

Alegatos de apertura

Al comienzo de la audiencia la Fiscalía expuso sobre la acusación pública en la que indicó que el hecho ocurrió en diciembre de 2019 en una vivienda del Barrio Moreira IV de esa ciudad, domicilio de la señora Gabriela Rufino, cuando se presentó el imputado Jonathan Do Santos, junto a su madre, Noemí Loncón.

Esta última comenzó a increpar a Rufino por la manera de dirigirse a su hijo, agarrándola de los pelos y comenzando a golpearla, haciendo lo mismo Jonathan quien también le propina golpes de puño, luego éste saca un cuchillo que tenía en la cintura y le tira dos o tres puntazos a la señora Rufino, la señora logra zafarse de los mismos protegiéndose con el alambre tejido que posee su predio, en esos instantes Dos Santos comenzó a amenazarla de muerte.

En ese instante la madre de la señora Rufino la saca de la escena para protegerla, metiéndola dentro de la vivienda. Ante esta situación Dos Santos, su mamá Loncon, su otra hija y el novio de ésta, se meten en el predio de la señora Rufino abriendo el portón y comenzaron a tirar piedras provocando daños. La señora Rufino pide auxilio a su ex pareja quien arribó al lugar pidiendo que se vayan del domicilio, pero Dos Santos lo golpea y junto a su cuñado comienzan a golpearlo en el piso y es en esos instantes el acusado vuelva a sacar su cuchillo de la cintura y comenzó a darle puntazos en la espalda, en el brazo, cuello, y demás partes del cuerpo mientras que la señora Loncón y su hija Milagros continuaban tirando piedras al domicilio de la señora Rufino. Luego de ello la fiscal general Encina solicitó se declare a Jonathan Alejandro Dos Santos como autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio simple en concurso real con daño y amenazas.

Por su parte el defensor público Flores Pericich recordó haber solicitado el sobreseimiento en atención de la calificación de tentativa de homicidio a la que el MPF se opuso entendiendo que no corresponde el cambio de calificación. Adelantó que su defendido es inocente y solicitará la absolución de su asistido.

Luego de quedar abierto el debate, se prosiguió con la producción de la prueba testimonial de las víctimas y de actuación previéndose continuar durante la jornada de mañana.