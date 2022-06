Trabajadores del Hospital de Cholila exigen hace dos meses restituir el servicio de gas

Malena Sepúlveda es empleada administrativa en el Hospital de Cholila y delegada de SiSAP. En relación a la falta de gas en el nosocomio, mencionó a AzM Radio Trevelin cómo están trabajando en varias de las instalaciones del edificio en las cuales no se cuenta con el recurso. Según indicó, los trabajadores se encuentran «en estado de asamblea y alerta permanente», y se solidarizó con un médico generalista que fue quitado de su posibilidad de trabajar en Guardia.

Al respecto, Sepúlveda sostuvo que «estamos trabajando sin calefacción y pese a las temperaturas bajo cero en algunos servicios, entre ellos Administración, Trabajadores Comunitarios, Mesa de Entrada y algunas salas de internación» y planteó que «hemos hecho reclamos pero no obtuvimos respuestas concretas sino verbales; por eso pretendemos que se le dé una solución a esto porque ya se nos viene el invierno y trabajar así no está bueno, no están las condiciones dadas».

Sin embargo, la problemática no es nueva y «data de hace un mes y medio o dos», reconoció la empleada del Hospital, sumando a ello que «hace unos cinco días decidimos juntarnos con los compañeros y hacer visible la problemática ante la falta de respuestas».

«Otro tema que nos tiene movilizados desde la parte ‘moral’ es la decisión que se ha tomado con respecto a la situación laboral de un compañero médico, al cual se lo ha dejado sin sus horas de Guardia, o sea sin trabajo, así que estamos solidarizándonos con él porque no está bueno lo que sucede, más aún en la situación en la que nos encontramos como sociedad. Se trata del doctor Jacob Fernández», precisó la trabajadora, agregando que «desde el 30 (de mayo) se lo notificó que quedaba sin el goce de estas horas por unos temas que no son muy puntuales, es decir que sería un despido injustificado y sin causa aparente, no está claro; tampoco se tomaron los pasos previos a la toma de esa decisión».