“Top Gun: Maverick”, el mayor éxito en taquilla de Tom Cruise en su carrera hasta el momento

A casi dos semanas de su lanzamiento en la pantalla grande, Top Gun: Maverick se ha convertido en el estreno más taquillero de Tom Cruise en su experimentada carrera. La película recaudó 86 millones de dólares este fin de semana para un acumulado en los Estados Unidos de 291,6 millones de dólares, ganándole al anterior éxito del actor en 2005, con la película La guerra de los mundos, que acumuló 234,3 millones de dólares en general. Todo esto según estimaciones de la compañía de investigación de marketing y medición Comscore.

El avance se produce una semana después de que Top Gun: Maverick se estrenara el 27 de mayo con 153 millones de dólares, lo cual batió el récord del fin de semana del Día de los Caídos en la historia (Memorial Day). El éxito de taquilla también supuso el mayor debut en la taquilla nacional en los Estados unidos para Cruise, quien retomó su figurable papel del capitán Pete Maverick Mitchell, 36 años después del estreno de la historia original.

La secuela dirigida por el actor y director Joseph Kosinski, sumó además 81,7 millones de dólares a nivel internacional tan solo el pasado fin de semana, para un recaudo mundial de 548,6 millones de dólares.

Dentro de las películas que puntean y/o compiten con Top Gun: Maverick en los Estados Unidos, una de las más potentes es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de Disney y Marvel, recaudando 9,3 millones de dólares en su quinto fin de semana para un acumulado norteamericano de 388,7 millones de dólares. En la lista también está The Bob’s Burgers Movie, de 20th Century Studios, que obtuvo 4. 5 millones en su segundo fin de semana para un acumulado norteamericano de 22,2 millones de dólares, y Downton Abbey: una nueva era, de Focus Features, que consiguió 3 millones de dólares en su tercer fin de semana, llegando a acumular 35,7 millones de dólares.

Aclamada por todos, tanto el público como la crítica positiva y no tan positiva, Top Gun: Maverick solo obtuvo una caída mínima del 32% en la venta de entradas en EEUU durante su segundo fin de semana. Siendo esta la cifra más baja para cualquier película que se haya lanzado con un presupuesto mayor a 100 millones de dólares.

Top Gun: Maverick en tan solo 10 días de su estreno, en taquilla ha traspasado por casi 200 millones a su versión original Top Gun de 1986, la cual recaudó 357.3 millones de dólares en general. Y al respecto, Maverick está clasificado actualmente como el quinto mayor producto global de Tom Cruise. (Fuente: Teleshow)