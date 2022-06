Se puede aplicar para jurado para el Salón Nacional de Arte

Hasta el 29 de junio, estará abierto el período de inscripción para candidatos y candidatas a jurados y juradas del 110° Salón Nacional de Artes Visuales, que se compone del Premio Salón Nacional de Artes Visuales y del Premio Nacional a la Trayectoria Artística.

Todas aquellas personas que se inscriban y cumplan con las condiciones, formarán parte del listado de juradas y jurados que votarán a las y los artistas en esta edición 2022. Esta instancia del concurso precede a la convocatoria a inscripción al Premio Salón Nacional de Artes Visuales (SNAV), que se lanzará durante el transcurso del próximo mes de julio.

Premio

El Premio Salón Nacional de Artes Visuales distingue a obras adquisición del conjunto de categorías ─que pasan a integrar la colección de arte del Palais de Glace─ y a obras no adquisición de cada disciplina artística, mientras que el Premio Nacional a la Trayectoria Artística reconoce la trayectoria de artistas visuales que, al ser distinguidos y distinguidas, donan al Estado nacional obras de su autoría que pasan a integrar la colección de arte del Museo Nacional de Bellas Artes.

Se han generado acciones y modificaciones para fortalecer el carácter federal del Salón Nacional, entre las que resalta la importancia de la participación de las provincias en las diversas instancias convocadas.

¿A quiénes está dirigida la postulación?

Pueden presentarse como candidatos y candidatas a jurados y juradas quienes sean representantes de asociaciones de promoción artística o cultural; universidades que cuenten con carreras de arte o sus facultades, unidades académicas, departamentos, institutos o cátedras; institutos superiores o terciarios de formación en artes; organismos provinciales, municipales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires; museos dedicados a las artes visuales.

Para inscribirse, es necesario adjuntar la carta de presentación de la institución. La propia institución puede presentar a varias personas como candidatas. No es un requisito que las o los postulantes pertenezcan a la institución que las o los propone. La actuación será remunerada, salvo casos de incompatibilidades.

Para inscribirse, dirigirse a la página del Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/info/postulacion-jurados-1/

Más premios, diversidad, inclusión y federalismo

Debido a las circunstancias de público conocimiento con relación a la pandemia de COVID-19, por la cuales la 109° edición del SNAV se unificó en dos años (2020/2021), en la 110.° edición se otorgarán, de manera excepcional, seis premios adquisición a las tres mejores obras del conjunto de categorías ─tres premios más que el año pasado─ y dieciséis premios a la trayectoria artística ─ocho más que en la edición 2020/2021─.

Al mismo tiempo, el nuevo reglamento del concurso SNAV contempla otorgar más premios de acuerdo con un criterio de ponderación. De esta manera, la cantidad de segundos y terceros premios por categoría será proporcional al número de personas inscriptas, tomando como referencia el promedio de los últimos tres años: en total, se entregarán 43 premios no adquisición.

La nueva edición del Salón mantendrá el criterio establecido en 2018, que garantiza un porcentaje no menor que el cincuenta por ciento (50%) de participación femenina. Además, por primera vez, en esta edición entrará en vigencia un cupo no menor que el cinco por ciento (5%) de participación de personas no binarias y travestis-trans en las etapas de elección del jurado y en las instancias de preselección, selección y premiación del concurso.

Asimismo, se garantizará un piso de cincuenta por ciento (50%) de personas que residan fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que supone un incremento respecto a la anterior edición (donde el piso fue del 30%), en la preselección, la selección y la premiación de obras del Premio Salón Nacional de Artes Visuales, en la elección de integrantes de los distintos jurados, y en la nominación y el otorgamiento del Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Por otra parte, por segundo año consecutivo, se colaborará con el financiamiento del transporte de obras seleccionadas de artistas que vivan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Nuevo esquema de jurados

Las instancias de jurado serán tres; Jurado Regional de Preselección, Jurado Federal de Premiación Disciplinar y Jurado Transdisciplinario de Selección.

El Jurado Regional asumirá el rol de preseleccionar las obras. Cada Jurado Regional de Preselección estará integrado por tres personas de cada una de las siete regiones, seleccionadas a partir del listado de postulantes. Las regiones son:

– NEA (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa),

– NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja),

– Centro (Córdoba),

– Cuyo (San Luis, San Juan y Mendoza),

– Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego),

– PBA (Provincia de Buenos Aires) y

– CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Las tres personas integrantes de cada Jurado Regional de Preselección elegirán a un o una representante que conformará el Jurado Federal de Premiación Disciplinar.

Es competencia del Jurado Federal de Premiación Disciplinar la premiación de obras por categoría: Artes del Fuego, Gráfica, Dibujo, Espacio No Disciplinario, Escultura, Fotografía, Instalaciones y Medios Alternativos, Pintura, Textil. Estará integrado por siete personas, una por cada región.

El Jurado Transdisciplinario de Selección será integrado por cinco personas, cuya competencia será la selección final de obras y la premiación de las tres mejores obras del conjunto de categorías.