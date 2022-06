Se presentó el Festival de Boxeo «Homenaje a Ratín Pacheco y Oscar Rojas»

El próximo viernes 10 de junio en el Gimnasio Municipal N°1 se celebrará el «Homenaje a Celestino ‘Ratín’ Pacheco y Oscar Rojas», festival de boxeo organizado por Piñas del Sur y LagoBox, con el apoyo de Comodoro Deportes.

Serán siete peleas amateurs y el fondo profesional con el local Manuel Carrizo enfrentando a Joaquín Issel de Tres Arroyos.

Nuevo festival de Box en Comodoro

En las instalaciones del Municipal N°1 de Aristóbulo del Valle y Viamonte se realizó la presentación oficial del «Homenaje a Celestino ‘Ratín’ Pacheco y Oscar Rojas», festival de boxeo organizado por Piñas del Sur y LagoBox, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes, que será este viernes 10 de junio en el Gimnasio Municipal N°1 a partir de las 21:30.

Se realizará el homenaje a los ex boxeadores y glorias del deporte comodorense, y tanto Pacheco como Rojas entregarán los trofeos a los ganadores de las peleas de semifondo y fondo.

El semifondo será entre Roque Huenullanca y David Farfán, mientras que el fondo profesional tendrá como protagonista al local Manuel Carrizo, enfrentando a Joaquín Issel, de la localidad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

En la presentación estuvieron presentes el Director General de Deportes Martín Gurisich, junto a al promotor Vicente Arisnabarreta, los homenajeados Pacheco y Rojas, además del fondista Manuel Carrizo.

«Estamos entrenando al cien, como venimos hace meses, cuando se presentó la pelea con Aga. Estamos fuertes, más mental, nos quedan pocos días y estamos llevándola muy bien con Juan y Eduardo, los chicos que me están ayudando en el gimnasio, José, Maizares en su momento. Estamos bien. Al fin se dio el rival, esperábamos tenerlo, ya lo tenemos, y le doy las gracias al Vasco y Carlitos porque siempre están pendientes», comentó Manuel Carrizo.

«Quiero agradecer a los técnicos, que siempre colaboran con la organización. A Ratin Pacheco y Oscar Rojas, que eran tremendos ídolos en Comodoro. Yo no había nacido y Oscar ya peleaba en el Luna Park. Y Ratín llenaba los gimnasios, era un ídolo, yo lo he visto perder acá, y la gente se iba llorando», expresó Arisnabarreta.

«El rival de Manu es fuerte, será una pelea dura para los dos. Es un chico que tiene dos peleas ganadas. La pelea será en peso mediano. Las otras peleas amateurs están bien, equivalentes que es lo que me gusta. Agradecemos a Martín Gurisich, por la colaboración y por estar preocupado como nosotros para que todo salga bien. Gracias al Municipio, a la gestión de Juan Pablo Luque, que sigue apoyando al boxeo. Es importantísimo, sino nosotros no podríamos hacerlo», agregó el Vasco.

En tanto, el Director General de Deportes Martín Gurisich señaló: «Invitamos a toda la comunidad a este festival que será este viernes 10 de junio, en las instalaciones del Municipal N°1, la actividad comienza a las 21:30. Que la gente se acerque al festival y vivenciar esta velada que será muy atractiva».

BOXEO – FESTIVAL «Homenaje a Ratín Pacheco y Oscar Rojas»

Cartelera

1. Alex Jarpa (Herrero) vs. Tiago Álvarez (Alvarado)

2. Manuel Quevedo (Moreno) vs. Darío Huera (Esquel)

3. Cristian Sintora (Vera) vs. Jesús Álvarez (Carrizo)

4. Aylen Aguirre (Moreno) vs. Milagros González (Esquel)

5. Patricio Chanampa (Carrizo) vs. Luciano Uribe (Vera)

6. Florencia Lemos (Mellado) vs. Oriana Figueredo (Trelew)

7. Roque Huenullanca (Mansilla) vs. David Farfán (Levien)