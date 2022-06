Río Negro va por un proyecto propio para la Corte

El senador Alberto Weretilneck confirmó que no respaldará el proyecto para ampliar a 25 miembros la Corte Suprema, anunciado el jueves en una reunión de Alberto Fernández con los gobernadores.

En Diputados, el interbloque federal ya avisó que no apoya la ley si llega por lo que será otra iniciativa oficial que duerma en los cajones de esa Cámara.

La gobernadora rionegrina Arabella Carreras, socia del senador, defendió su proyecto de llevar la Corte a 16 miembros, con cinco regiones del país representadas. Fue tratado junto al de Adolfo Rodríguez Saá que proponía llevar la Corte a 9; y el de Silvia Sapag, que la quiere de 15.

Rio Negro se desmarcó de esa liga FdT, “La posición de Río Negro fue expresada por un proyecto presentado por el senador Alberto Weretilneck, que propone llevar a la corte a un total de 16 miembros, con una fuerte representación federal”, sostuvo la mandataria Arabela Carreras, quien no había rubricado la misiva de sus 16 pares del PJ (y cercanos) de hace dos semanas, elaborada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que pedía federalizar el máximo tribunal, en un contexto en el que la puja por la quita de fondos coparticipables a CABA parece insoslayable. Un capítulo en el que Carreras apuntó a mostrarse neutral. Inclusive, a finales de marzo, cuando Alberto Fernández convocó a 20 gobernadores para buscar apoyo en esa disputa que hoy reposa en la Corte, la presencia de Río Negro fue por zoom a través del vice Alejandro Palmieri, quien participó casi de oyente.

Para la gobernadora rionegrina, en la conformación del máximo órgano judicial del país debería respetarse un criterio de representación regional -con tres referentes por zona- y de equidad de género. “Habrá que discutir en el ámbito del Senado y luego en Diputados los distintos proyectos y buscar consensos”, dijo Carreras, del sello provincial Juntos Somos Río Negro.

“Necesitamos que los temas estructurales de la democracia puedan ser discutidos transversalmente, más allá de las banderías políticas y de las aspiraciones electorales. Se trata de temas centrales, que requieren acuerdos federales”, resaltó.