Quieren terminar con los test obligatorios para el ingreso de turistas a Estados Unidos

Funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con miembros del sector de viajes, quienes presionaron al gobierno para suspender el requisito de que los pasajeros internacionales vacunados deban someterse a una prueba de coronavirus antes de volar a Estados Unidos.

“Airlines for America”, que representa a las principales aerolíneas de Estados Unidos, y la Asociación de Viajes, que agrupo al amplio sector de viajes y turismo, argumentaron que este requisito no coincide con la amenaza actual por el covid-19. También dicen que exigir pruebas de coronavirus afecta la economía del país.

«Francamente, el único impacto que tiene el requisito de las pruebas de detección del viaje es un efecto paralizador en una economía ya frágil aquí en Estados Unidos», apuntó el jefe de Airlines for America, Nick Calio, en un comunicado posterior a la reunión.

Roger Dow, de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, dijo en una declaración distinta que, si bien se han levantado las restricciones a muchos otros sectores, «la industria de viajes sigue siendo desproporcionadamente perjudicada por este requisito».

«Otros países con los que competimos directamente por los viajeros globales han eliminado sus requisitos de pruebas de detección antes del viaje y han reabierto sus economías turísticas. Lo que pone a Estados Unidos en una seria desventaja competitiva para los dólares de exportación», añadió Dow.

Airlines for America señaló que sus miembros, incluidos American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines y Delta Air Lines, creen que eliminar este requisito llevaría a que más extranjeros visiten Estados Unidos.

La asociación dice que a mediados de mayo, los viajes nacionales se ubicaron dentro de los 7 puntos porcentuales de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, los viajes internacionales se rezagaron un 14% por debajo de lo normal en el mismo momento.

¿Qué dicen los expertos médicos?

El sector ha calificado de obsoleta la política de pruebas de detección durante meses. Algunos expertos médicos también cuestionan la utilidad de la medida.

Hacer pruebas a las personas que llegan de otros países no tiene mucho sentido para el doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee: “¡Eso me ha desconcertado durante mucho tiempo porque tenemos mucho COVID-19 aquí! No es como si estuviéramos tratando de mantener alejado al covid-19”, dijo Schaffner a CNN Travel en marzo.