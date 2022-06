Queen lanzará una canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Brian May y Roger Taylor de Queen confirmaron a la BBC que la banda lanzaría una nueva canción con el difunto y legendario líder de la banda, Freddie Mercury en la voz, dicho tema lleva el nombre de «Face It Alone».

Taylor la denominó como «una pequeña joya de Freddie», extraída de las sesiones de su 13º álbum de estudio, The Miracle, que se lanzó en 1989. Mercury murió dos años después.

Taylor dijo en la entrevista que se habían «olvidado un poco» de la melodía, calificándola de «maravillosa» y «descubrimiento real». Luego adelantó: “Creo que saldrá en septiembre”.

May agregó: “Era una especie de escondite a plena vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’. Pero, de hecho, volvimos a entrar y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘Está bien, podemos hacer esto y esto’. Es como unir pedacitos… Pero es hermoso. Es conmovedor.

“Es una pieza muy apasionante”, coincidió Taylor.

En su revisión de 1989 , Rolling Stone llamó a The Miracle también «empantanado por sintetizadores y cajas de ritmos». Pero, la reseña de la revista elogió las contribuciones del cantante principal.

“Básicamente, The Miracle es un escaparate para Freddie Mercury y su amor por las voces arrolladoras y casi operísticas. Y, de hecho, Mercury, especialmente en la canción principal, nunca ha sonado mejor”, dice la reseña.

Esa es una buena señal para los fanáticos que esperan “Face It Alone”.