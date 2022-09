Presentaron el documental “Nosotras también estuvimos”

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, presentó el documental “Nosotras también estuvimos” (2021), de Federico Strifezzo, en el marco del 40° aniversario de la gesta de Malvinas.

El documental del año 2021, relata la historia de tres enfermeras que durante la Guerra de Malvinas trabajaron en un hospital móvil instalado en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En total eran 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que recibían a los heridos que llegaban de las islas.

La proyección se realizó este lunes 13 de junio en el Cine Teatro Rawson, y contó con la participación del secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco; la subsecretaria de Cultura, Carla Olivet; la directora Provincial de las Mujeres y Géneros y Consejera por Chubut ante el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elba Willhuber, y el director Provincial de Diversidad, Richard Alvarenga, alumnos de escuelas secundarias de Rawson y de la Universidad del Chubut, entre otros.

Enriquecedor

Al respecto, Mauro Carrasco resaltó esta actividad “al ser parte de un programa de la Mesa de Género que viene trabajando muy fuerte en nuestro organismo, mediante el cual buscamos visualizar las distintas perspectivas de género, para poder brindar herramientas y tratar de aportar lo nuestro para que seamos una sociedad más justa. En el marco de conmemorar el 40° de Malvinas, poder resaltar el trabajo de estas enfermeras en la guerra es sumamente enriquecedor, y más que contamos con la presencia de su director, Federico Strifezzo, con quién vamos a generar un espacio de charla para enriquecernos con esta parte de nuestra historia”.

“También hay que destacar que se filmó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, dando valor así a la actividad audiovisual que se está realizando en la provincia. No sólo desde la escuela nacional de cine de la ciudad petrolera, sino también con el trabajo en un proyecto de una ley que fomente esta tan valiosa actividad.”, concluyó Carrasco.

Saldar una vieja deuda

A su vez el director del documental Federico Strifezzo agradeció “a la Secretaría de Ciencia y Cultura que lo invitó a participar de este evento, y de esta manera poder mostrar esta parte de la historia que es parte de todos los argentinos. Este trabajo duró cuatro años, lo filmé durante el 2019 y fue estrenado el año pasado en plena pandemia”.

“La historia me llegó un poco de casualidad, cuando me crucé con una foto en internet de cinco mujeres con uniforme verde, con cascos, que caminaban junto a ambulancias. Esa foto es hoy el afiche de la película, fue una imagen que me llamó mucho la atención y en ese momento no la había relacionado con Malvinas. Creo que este trabajo es un poco saldar esa deuda con estas mujeres que curaron incansablemente a nuestros soldados. El apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fue fundamental para poder relatar esta historia”, resaltó Strifezzo.