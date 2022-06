Perdiendo terreno

En los últimos días, el libertario Javier Milei no ha hecho otra cosa que perder terreno de cara a las elecciones 2023. El sábado último, el legislador con aspiraciones presidenciales, salió en busca de respaldo fuera de su zona de confort y convocó a un acto en Córdoba, pero el resultado no estuvo ni cerca de lo esperado.

Según trascendió, Milei no logró reunir más que unas 1000 personas, muy lejos del número que consiguió conquistar el verano pasado, cuando en aquella ciudad más de 5000 almas se reunieron para escuchar al libertario.

Semana tras semana, Javier Milei pierde respaldo, e incluso muchas de sus afirmaciones dejaron de ser consideradas polémicas, para volverse motivo de burla.