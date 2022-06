Niko “Golden Boy” Rosa peleará en el festival «Guerra de Leones»

Bajo la organización del Team Mellado de Comodoro Rivadavia, este fin de semana se desarrollará el Festival de Kick Boxing denominado “Guerra de Leones”, evento que contará con más de diez combates en el ring.

La pelea principal, será la protagonizada por Luciano jarcia ante Rafael Tarraga; mientras que en el Semifondo Profesional, estará el madrynense Nikolás “Golden Boy” Rosa que tendrá revancha ante Marcos Ríos.

Todo listo para un sábado a pleno kick boxing

El Team Mellado y el Ente Autárquico Comodoro Deportes presentaron el festival de kickboxing denominado «Guerra de Leones», que será este sábado 4 de junio a partir de las 15:00 en Club Huergo, con treinta peleas amateurs, semipro y profesionales, donde se destacará el duelo entre el local Luciano García, enfrentando al bonaerense Rafael Tarraga.

El pasado jueves, en el gimnasio del Team Mellado se realizó la presentación oficial del evento de kickboxing que tendrá escenario en el Club Ingeniero Luis Huergo de Kilómetro 3, este sábado 4 de junio a partir de las 15:00. Se denominó «Guerra de Leones» y tendrá como combate de fondo la posibilidad de vislumbrar al crédito local Luciano García, en pelea profesional ante el bonaerense Rafael Tarraga (Gym Oss Training).

Serán un total de treinta peleas amateurs, semipro y profesionales, donde también destaca el semifondo profesional por el cinto del evento entre Nicolás Rosas (Puerto Madryn) ante Marcos Ríos (Dojo Serpiente, Buenos Aires).

En la presentación oficial del festival estuvieron presentes el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, los promotores Rafael Andrade y Daniel Painelaf, el instructor Alejandro Mellado (Director Team Mellado), junto a los peleadores Luciano García y Nicole Alvar.

«Estamos muy contentos con el evento que estamos organizando. Muy agradecido al Municipio, a Hernán, a todos los chicos que nos están dando una mano y sobre todo al paisa, tratamos de ayudar a hacer realidad el sueño que tiene hace mucho tiempo», comentó el promotor Rafael Andrade.

En tanto, la peleadora Nicole Alvar, señaló: «Quiero agradecer a Mellado por la invitación a pelear en su evento de manera profesional. Me estuve preparando mucho para la pelea, quiero que vayan y disfruten tanto como yo. Agradezco a mi papá, mi hermana y mi cuñado, que son quienes están todos los días conmigo entrenando desde temprano. A mis amigos, mi kinesiólogo Miguel, todos mis sponsors. Espero que puedan disfrutar de la mejor manera posible».

Por su parte, el protagonista de la pelea de fondo, el comodorense Luciano García expresó: «Estoy súper contento por esta oportunidad. Súper feliz, ansioso, me vengo preparando hace seis meses para esto. Me siento muy preparado, ansío mucho el sábado, estar con las manos arriba, el cinto colgado y darle una alegría a mi familia».

«Estoy contento con todo el trabajo que se hizo. Agradezco a Hernán que siempre nos brinda una mano, necesitamos algo, le golpeamos la puerta y siempre está dispuesto a ayudar. Muy agradecido, a la gente del Team Mellado, a todos los peleadores, a nuestro colegas, a Dani y Rafa que se animaron a apostar. Invitamos a la gente que vaya a ver todas las peleas, que va a estar muy bueno», acotó Alejandro Mellado.

Finalmente, el profesor Hernán Martínez, señaló: «Felicitamos a dos jóvenes que tomaron el desafío de emprender un evento deportivo como este, como son Rafa y Dani. Debemos este sábado acompañar, estar, disfrutar de esta velada que arrancará temprano y terminará tarde, con muchas peleas, muchos luchadores de nuestra ciudad».

KICK BOXING – FESTIVAL «GUERRA DE LEONES»

EN COMODORO RIVADAVIA

Fondo – Título regional Pro AM

Luciano «Tuerca» García (Team Mellado Com. Riv.) – Rafael Tarraga (Gym Oss Training – Bs.As.)

Semifondo – Cinto Guerra de Leones

Nicolás «Golden Boy» Rosa (Team Germillac – Pto. Madryn) vs. Marcos «Wasabi» Ríos (Dojo Serpiente – Bs.As.)

Otros combates

– Jocelyn Balboa (Team Araneda) vs. Florencia Lemos (Team Mellado)

– Leandro Moreno (Team Mellado) vs. Francisco Haro (Team Araneda)

– Nicole Alvar (Team Alvar) vs. Oreana Fernández (Bs. As.) – K1