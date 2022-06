Netflix presenta el primer tráiler de Stranger Things 4 vol. 2

Netflix ha liberado el tráiler de Stranger Things 4 vol. 2, la conclusión de dos episodios de la temporada.

«Sé que estás asustado. Estás terriblemente asustado por lo que has visto. Pero no te voy a mentir. Tus amigos no están preparados para esta pelea. Hawkins caerá”. Así comienza la voz en off del tráiler de los dos últimos episodios de Stranger Things 4.

Según la sinopsis: Han pasado seis meses desde la Batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando con las secuelas, nuestro grupo de amigos se separa por primera vez, y navegar por las complejidades de la escuela secundaria no ha facilitado las cosas. En este momento más vulnerable, surge una nueva y horrible amenaza sobrenatural que presenta un espantoso misterio que, si se resuelve, finalmente podría poner fin a los horrores del Upside Down.

Stranger Things 4 vol. 1 subió a la cima de la serie de televisión en inglés más popular en la lista de todos los tiempos de Netflix, acumulando 286,79 millones de horas de tiempo de visualización en todo el mundo del 25 al 27 de mayo. Eso supera al poseedor del récord anterior, la segunda temporada de Bridgerton, que tuvo 193 millones de horas de tiempo de visualización durante su primer fin de semana en marzo.

Stranger Things está protagonizada por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers). ), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner).

Otros miembros del reparto incluyen a Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Sherman Augustus (Teniente Coronel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Tom Wlaschiha ( Dmitri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Sra. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy), Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Oficial Callahan), Rob Morgan (Jefe Powell), Amybeth McNulty (Vickie) y Robert Englund (Victor Creel).

Creado por Matt y Ross Duffer, Stranger Things es producido por Monkey Massacre Productions y 21 Laps Entertainment. Los hermanos gemelos se desempeñan como escritores, directores, productores ejecutivos y showrunners en la serie junto con el productor/director ejecutivo Shawn Levy y el productor ejecutivo Dan Cohen de 21 Laps y el productor ejecutivo Iain Paterson.

Stranger Things4 vol. 2 comienza a transmitirse en Netflix el 1 de julio.