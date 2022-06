Merlina: Netflix estrena avance de la nueva serie de Tim Burton

Tras varios meses de espera, ha salido a la luz el primer adelanto de Wednesday, serie enfocada en el personaje de Merlina Addams que cuenta con la dirección de Tim Burton. Sin dudas, se trata de una de las producciones de Netflix que más dará que hablar en 2022, pues los fans de la franquicia de Los Locos Addams están más que atentos a esta entrega que promete combinar fantasía, comedia y terror en partes iguales.

En este breve video se puede ver a Jenna Ortega en el papel de la oscura y rebelde joven. En la secuencia, ella simplemente arregla su vestimenta en compañía de “Dedos”, su singular compañero de siempre. Por lo que se ha revelado hasta el momento, en este show Merlina buscará detener una ola de crímenes en su ciudad y resolver un antiguo misterio que involucra a sus padres.

En el medio, ella también empezará a tomar conciencia de sus habilidades psíquicas y tendrá que enfrentar varias situaciones propias de cualquier adolescente que va a la escuela y trata de formar su identidad.

El elenco de esta tira televisiva lo completan Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Riki Lindhome, Jamie McShane, Percy Hynes White, Gwendoline Christie y Christina Ricci. Vale recordar que Ricci fue la primera actriz en dar vida a este personaje en el film The Addams Family (1991) y luego en Addams Family Values (1993). Aquel rol terminó de lanzarla a la fama, pues Merlina (Wednesday) es una chica con un carácter particular que ha cosechado muchísimos seguidores de diferentes generaciones.

Hasta ahora no se ha dado a conocer la fecha de estreno de la primera temporada de Wednesday, aunque se espera que arribe antes de fin de año. (Fuente: Indiehoy)