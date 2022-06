Luciano García se quedó con el título regional WKF ante su público

El peleador comodorense ganó en el combate de fondo del festival de kickboxing «Guerra de Leones» en el Club Huergo, de forma unánime ante el bonaerense Rafael Tarraga, y se hizo con el título regional semipro WKF ante su público. Además, en peleas profesionales ganaron Marcos Ríos y Oriana Fernández. Gran velada organizada por el Team Mellado con el apoyo de Comodoro Deportes.

García brilló en el «Guerra de leones»

Noche soñada y emotiva en Club Huergo para Luciano García, que como local se alzó con el cinturón regional WKF en la noche denominada «Guerra de Leones», que lo tuvo como protagonista del combate de fondo.

El comodorense derrotó en fallo unánime a Rafael Tarraga (Bs.As.), mientras que Marcos Ríos (Dojo Serpiente) ganó por knockout ante el madrynenses Nicolás Rosas, en otra de las grandes peleas que tuvo la velada organizada por Team Mellado, que contó con la fiscalización de WKF (World Kickboxing Federation) y el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

El evento contó con la presencia del profesor Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes) quien entregó el cinturón regional WKF a Luciano García tras su victoria unánime.

La velada tuvo el arbitraje de Miguel Valencia y Jorge Rivera, en una jornada a puro kickboxing desde la tarde, con gran cantidad de peleas amateurs.

Luego en la velada principal, desde las 21:00, se registraron los triunfos de los madrynenses Javier Catrileo, Javier Leme y Alan Soto, el lasherense Nicolás Aguilera y los locales Jonathan Campos, Martín Ibarrola y Martín Huentelaf.

En tanto, en semifinales de la Copa Súper 4 Femenina hubo duelo de madrynenses, ya que la final fue disputada por Fátima De Ángelis de Ni Jiang y Maggie Acosta de Team Germillac, quedándose la copa en manos de De Ángelis por decisión unánime.

Además, Jocelyn Balboa (Team Araneda) se alzó con la Copa Balcón del Paraíso, al vencer en fallo mayoritario a Florencia Lemos, en una de las preliminares más atrapantes de la noche.

Axel Hernández (Team Mellado) y el madrynense Brian Sacco (Team Germillac), por su parte, obtuvieron otras copas puestas en juego en una más que interesante velada, al igual que la bonaerense Oriana Fernández, que en decisión unánime obtuvo la Copa TIPSA ante Nicole Alvar.

En el cierre del festival, tras el knockout de Marcos Ríos sobre Nicolás Rosas a los dos minutos y medio del tercer asalto, subió al ring Luciano García para imponer condiciones desde el inicio, ante un durísimo rival, con el cual dieron un grandioso espectáculo de kickboxing.

«Me preparé para esto, fue un esfuerzo enorme, tuve muchas complicaciones, altibajos, y gracias a Dios el cinturón está acá conmigo. Llegué a tener noches sin dormir por esto, hoy está acá conmigo. Fue un rival demasiado duro, pegaba muy fuerte con sus piernas, me pinchó en el tercero, me dio en el hígado y me dejó sin aire. No me caí gracias a mi gente, pudimos terminar bien la pelea, y espero que se haya notado la diferencia. Hace rato no peleaba en Comodoro, menos en un evento así, de fondo, una alegría enorme», comentó un emocionado Luciano García tras la victoria en casa.

KICK BOXING – FESTIVAL «GUERRA DE LEONES»

Resultados

Preliminares semipro

– Ismael Almonacid (Barak Gym-Trelew): P – Jonathan Campos (Team Mellado): GDU

– Juan Massini (Team Germillac): P – Martín Ibarrola (Team Mellado): GDD

– Javier Catrileo (Ni Jiang): GDU – Walter Albarracín (Team Sarmiento): P

– Martín Huentelaf (Team Araneda): GDM – Facundo Navarro (Team Germillac): P

– Adrián Avilés (Team Alvar): P – Luis Gómez (Team Puebla): GDD

– Nicolás Aguilera (Team Araneda LH): GDU – Gonzalo Villalba (Team Mellado): P

– Néstor Cabrera (Team Araneda): P – Javier Leme (Team Germillac): GDU

– Alan Soto (Team Germillac): GDU – Matías Jara (Team Sarmiento): P

Semifinales

– Fátima De Ángelis (Ni Jiang-P. Madryn): GDU – Camila Jaramillo (Team Mellado): P

– Maggie Acosta (Team Germillac-P. Madryn): GDU – Tiara Uribe (Team Antileo): P

– Leandro Moreno (Team Mellado): GDD – Ulises López (Team Araneda LH): P

Final Súper 4 hasta 60kg. Femenino

– Fátima De Ángelis (Ni Jiang): GDU vs. Maggie Acosta (Germillac): P

Copa Balcón del Paraíso

Yocelyn Balboa (Team Araneda) GDM – Florencia Lemos (Team Mellado): P

Copa Mega «Guerra de Leones»

Brian Reissner (Team Araneda): P – Axel Hernández (Team Mellado): GDD

Copa Painelaf-Andrade «Guerra de Leones»

Brian Sacco (Team Germillac): GDU – Leandro Moreno (Team Mellado): P

Copa TIPSA – Pelea Profesional Fem. K1

Oriana Fernández (Bs.As.): GDU – Nicole Alvar (Team Alvar): P

Cinturón «Guerra de Leones» – Pelea Profesional (5 rounds K1)

Nicolás Rosas (Team Germillac-Puerto Madryn): P – Marcos Ríos (Dojo Serpiente – Bs.As.): KO3

Cinturón Regional WKF – Semipro – 4 rounds

Rafael Tarraga (Oss Training-D. Serpiente-Bs.As.): P – Luciano García (Team Mellado CR): GDU