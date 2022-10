Los millones detrás de la separación de Gerard Piqué y Shakira

Luego de 12 años de una relación explosiva y mediática, precedida por los focos de la fama que perseguía a los protagonistas, la separación de Gerard Piqué y Shakira también arrebata la atención pública. Máxime, ante las versiones que aseguran que la artista habría tomado la decisión luego de corroborar las infidelidades del defensor del Barcelona, con la participación de detectives. Fue el círculo íntimo de la cantante el que emitió el comunicado dando a conocer la ruptura.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el escueto pero concluyente escrito.

En el medio, los detalles de la fractura que fueron filtrándose a través de los medios europeos: desde los métodos a los que apelaba el zaguero campeón del mundo con España para emprender sus correrías nocturnas lejos de las lentes de los paparazzis al apodo despectivo (”la patrona”) que habría recibido la cantante en el entorno de Piqué.

En ese contexto, lejos de la esgrima mediática se da la otra danza, la de los millones. Es que según consignó el sitio Infomalia, ambos contrataron “abogados especializados para iniciar los trámites”. Vale recordar que la pareja, que no llegó a formalizar en matrimonio, tuvo dos hijos: Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

Más allá de los bienes en común, los dos amasaron una gran fortuna en base al suceso en sus actividades. Según Celebrity Net Worth, Shakira acumularía más de 300 millones de dólares, a partir de lo producido en su carrera musical y por publicidades. Los ingresos de Piqué son cuantiosos, aunque inferiores. Su patrimonio superaría los 80 millones de dólares, en base a lo percibido como jugador del Barcelona y las ganancias de Kosmos, su empresa.

En el tiempo que estuvieron juntos, compraron dos propiedades. Una, adquirida en 2012, está ubicada en Esplugues de Llobregat, y tiene una cotización de 4.800.000 dólares. Luego, en 2015, compraron otro inmueble cerca del Camp Nou, el hogar del conjunto culé, tasada en USD 5.3 millones. He ahí el botín a repartir, según los especialistas españoles.

Mientras tanto, quedarían fuera de la disputa los bienes que tenían antes del vínculo amoroso. Por el lado de Piqué, su “casa de soltero”, que cuenta con tres plantas y también vale cerca de 5 millones de dólares. Y Shakira, la mansión en Miami, que orilla los USD 14 millones.

Allí, la artista cuenta con todas las comodidades y lujos: seis habitaciones, siete baños, gimnasio, piscina y un muelle que da a la bahía. No obstante, si deseara afincarse con sus hijos en Estados Unidos, debería obtener el permiso del marcador central.

La separación también amenaza con incidir en la carrera del deportista. En los últimos días, Xavi Hernández, entrenador azulgrana, le habría dejado en claro que no entra en sus planes con el papel de titular indiscutido, e incluso le advirtió que su salario estaba significando un gran peso para la entidad, la cual intenta salir de una grave crisis económica.

En el mismo cónclave, el ex mediocampista se habría interiorizado en la situación personal del zaguero y en cómo impactó la separación en su ánimo y motivación, porque sólo le podía ser útil al equipo “al 100%”. Y le habría advertido que para ello su vida extradeportiva debía ser “ordenada”, a raíz de los rumores de sus aventuras nocturnas.

Pero además también habría mantenido un entredicho con Joan Laporta, presidente del club culé, que lo había tomado como hombre de consulta en los primeros compases de esta nueva gestión al frente de la institución.

El periodista Xavier Valls contó que en la reunión Laporta le habría informado que ficharía un central de primer nivel. El arribo de Andreas Christensen, del Chelsea, parece cercano. Pero además suenan Jules Koundé (Sevilla) y Kalidou Koulibaly, del Napoli. “Seré titular. Si tienes narices, trae al mejor central del mundo, que vendrá para ser suplente”, habría desafiado Piqué al presidente.

Coletazos de una situación que a Piqué y a Shakira les abrió varios frentes a resolver.