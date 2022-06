Las quisquillocidades de Richelieu

Por Javier Arias

Antes de empezar con la nueva historia curiosa de este sábado me gustaría entablar un pequeño juego mental con mis lectores. ¿Se anima? Bueno, tampoco es para tanto, no se me vaya que es sólo imaginar una situación. Supongamos que corren los siglos dorados del Renacimiento, allá por los mil seiscientos y algo, apartemos un poco el desagradable olor que seguramente envolvía todas las ciudades, que ya tendremos de qué espantarnos. Es más o menos la hora de la cena y nosotros somos parte, afortunadamente, de la corte del palacio. Digo afortunadamente, porque si nos imaginamos sólo pueblo raso, tal vez este juego sería bastante deprimente. Asi que estamos ya emperifollados y dirigiéndonos a la gran mesa plagada de exquiciteces, justamente, palaciegas. No sentamos lo más lejos de ese que sabemos que no se baña desde hace mes y medio (nosotros somos limpitos y lo hacemos dos veces por mes) y le encaramos a ese pato relleno antes que se espabile nuestro compañero ocasional. Después vendrán algunas ensaladas, tal vez sopa, algo de puré de esos tubérculos que los españoles trajeron del Nuevo Mundo y más tarde confituras y postres. A este ritmo ya debemos haber engrosado unos seis o siete centímetros nuestra cintura. Pero no sepreocupe, acuérdese que esto solo es un juego. Llegó la hora de la amena conversación de sobre mesa, giramos la mirada y qué nos encontramos, un patán con el morro engrasado y muy molesto con ese nervio de pollo atravezado entre dos muelas, que trata de extraer con un largo cuchillo de punta afilada. Pero qué tipo desconsiderado, estamos a punto de comentárselo a nuestro compañero de la derecha, pero vemos que está en la misma actividad, pero un poco más concentrado, los ojos cerrados, el ceño fruncido y una mano estrangulando involuntariamente a un sirviente. Digame si no es una imagen sin lugar a dudas desagradable, ¿no?

Bueno, ¿vio los cuchillos de punta redondeada que todos tenemos en nuestras cocinas? ¿Me creería si le digo que esa imagen del juego anterior tiene mucho que ver con la existencia de este tipo de utensilios? Es que en un año cercano a nuestra cena de pato relleno, en Francia, vivía el cardenal Richelieu, que parece ser que entre sus virtudes no se contaba justamente la paciencia, es más, era más que nada conocido como un comensal altamente quisquilloso, que no toleraba la menor transgresión al decoro. Se sabe que una noche le reprochó a un comensal que usara la punta del cuchillo como escarbadientes, lo que no se sabe es cómo terminó el desafortunado comensal. Pero el célebre cardenal no se contentó con una simple admonisión, al día siguiente ordenó a un mayordomo que, a fuerza de lima, redondeara la punta de todos los cuchillos del palacio. Con el tiempo la innovación de Richelieu se expandió a toda Francia y la mayor parte del mundo occidental. Ya para el siglo diecinueve la mayoría de la gente “bien educada” tenía grandes dificultades para lancear a los esquivos porotos con los nuevos cuchillos romos.

Así que ya sabe, cuando se encuentre en un restaurante y se esté peleando con esos cuchillos sin filo ni punta, antes de reclamarle al mozo uno nuevo, puede mentar a la familia del cardenal y a su visionaria obra de buenas costumbres.

Y hablando de comidas, qué mejor que hacer ejercicios para bajar esa pancita, ¿o vamos a esperar hasta la primavera para aprovechar sin culpa las lentejas de junio? Aunque hacer ejercicios es una cosa y lo que pretenden estos muchachos va un poco más allá de bajar algunos kilitos.

Un sitio de internet asegura que si 600 millones de personas saltan al mismo tiempo, nuestro planeta cambiará su órbita y se solucionará el problema del calentamiento global. Así es señoras, señores, a ponerse el joguing y esperar la voz de “¡Ahura!” para pegar el saltito. Los creadores del sitio World Jump Day explican que un cambio en la posición del planeta podría detener el calentamiento global, extender las horas de luz solar y crear un clima más benévolo y homogéneo en todo el mundo. Vale decir que las intenciones son buenas… Y para lograr ese cambio, lanzaron una iniciativa para reclutar a 600 millones de seres humanos que den un salto al mismo tiempo para modificar la órbita terrestre.

Para demostrar que no son unos desorganizados la fecha ya está programada, será el 20 de junio del 2006; la hora del salto, obviamente, dependerá de la región donde se encuentre la persona que salte. En el sitio hay una herramienta que permite saber a la hora exacta que hay que saltar en cada zona para lograr cambiar la órbita del planeta. Claro, ahora tampoco me creen, ¿no? Fíjensé ustedes mismos en www.worldjumpday.org y después me cuentan. Lo único que me da un poco de escosor es si alguien estudió cuánto se puede llegar a mover el planeta, no vaya a ser que saltemos muy fuerte y mandemos la Tierra y todo a la misma loma de la lora.

Eso sí, como falta más de un año va a ser dificil que nos acordemos, será cuestión de hacerse un nudo con un hilo en un dedo. Hasta el sábado que viene, se me cuidan que afuera hace frío, ¿si?