“Las Morenitas” se quedaron con el duelo ante Brown

En el partido postergado de la 6° Fecha del Torneo Apertura 2022 “Nuria Lamela” de la Liga del Valle del Chubut, JJ Moreno venció en condición de visitante a sus pares de Guillermo Brown.

En un partido disputado en el primer tiempo, se destrabó en el complemento y fue triunfo de “Las Morenitas” que reconfirmaron su liderazgo en el certamen y sumaron su 13° victoria consecutiva.

J.J. Moreno extiende su cosecha de victorias al derrotar a “la Banda”

En el lunes feriado, se jugó uno de los cotejos pendientes en el Torneo Apertura 2022 de futbol femenino de la Liga del Valle del Chubut, el certamen “Nuria Lamela”, donde el duelo entre Guillermo Brown y JJ Moreno fue el más destacado.

El choque entre las brownianas y “Las Morenitas” era más que esperado entre los seguidores del futbol femenino, al tener un gran presente en el torneo ambos equipos, con buenas jugadoras y promesa de lindo espectáculo: en la cancha auxiliar del Estadio “Raúl Conti”, Brown cayó ante JJ Moreno, líderes del torneo, que venció por 3 a 0.

El primer tiempo fue disputado, trabado en cuanto a trámite de juego, con los dos equipos evaluándose y apelando al error rival: en los primeros minutos, Florencia Fernández, delantera browniana, tuvo su chance de gol que no pudo concretar, y minutos después, por parte de “las Morenitas”, Johana Barrera tuvo un mano a mano ante la buena arquera Priscila Escalante que, remató desviado la atacante ex Boca Juniors.

En el segundo tiempo, a Brown le costó más conectar juego y generara llegadas al área rival, lo que sí pudieron hacer las dirigidas por Hugo Barroso que a los 8 minutos, con un remate desde fuera del área y estupenda definición, puso el 1-0 parcial Sheila Otero.

El equipo “Naranja” sostuvo el triunfo ante las brownianas que no podían generar juego para sus delanteras Flor Fernández y Melanie Aguilar y sobre el final del cotejo, se amplió el marcador para extender el triunfo de las visitantes.

A los 38 minutos, Abril Girandi puso el 2-0 y a los 44´, con un disparo desde fuera del cuadro mayor, terminó de sellarse el triunfo por 3-0 de JJ Moreno ante las brownianas.

De esta manera, “Las Morenitas” sostienen su liderazgo con 39 unidades con 13 victorias en misma cantidad de presentaciones; en tanto que las brownianas, se ubican en el 6° escalón, con 27 puntos. Ambos clubes, ya tienen asegurado su clasificación a la Copa de Oro, donde también están Racing de Trelew, Alianza Fontana Oeste, Deportivo Madryn, Independiente, Atlas y Gaiman FC.