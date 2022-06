Lanzada y polémica

Patricia Bullrich no cesa en su determinación de pelear por la presidencia en 2023, así se evidenció este martes en ocasión de una nueva reunión de sus “equipos de gobierno”. La titular del PRO contó esta vez con la presencia de Mauricio Macri. “Vamos a animarnos totalmente”, le aseguró Bullrich, quien aprovechó para dar a conocer tres proyectos de ley que impulsará en caso de llegar a la presidencia.

Todo indica que Bullrich ya no dará marcha atrás en el camino hacia las elecciones del año próximo, y así lanzada al ruedo, no tardó en generar polémica con una de sus iniciativas.

Resulta que «Pato» propuso eliminar los planes sociales en 6 meses si llegara a la presidencia, y las críticas no tardaron en llegar.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, cuestionó la propuesta de la presidente del PRO, al afirmar que «hablar de “sacar o poner” planes es querer que los pobres siempre sean pobres», dijo el funcionario, quien defendió la iniciativa de «transformar los planes en empleo», en un mensaje publicado en Twitter.

Así, el debate de las ideas y la pulseada electoralista, por el momento se resume a las redes sociales.