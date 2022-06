La polémica broma de Los Palmeras sobre los violadores en medio de un show

El grupo santafesino Los Palmeras estuvo invitado a la fiesta de los 209 años de Paraná, Entre Ríos, y cantaron uno de sus clásicos, el tema “Soy Sabalero”, en honor al club Colón. Al presentarla, Marcos Caminos pronunció una confusa y desafortunada frase en la que comparaba al popular club de Santa Fe con los violadores.

“Nos da vergüenza cantar este tema porque Colón juega tan horrible. Pero a la gente le gusta este tema, le gusta a la gente. Colón es como los violadores: siempre nos rompen el tuje en los penales”, comenzó, y sin reparos. Mientras, la cámara muestra al público en silencio y algo asombrado por la desafortunada comparación.

Luego, el acordeonista continuó en alusión al castigo que los delincuentes recibirían en la cárcel, según asegura la sabiduría popular: “Los violadores, ¿viste que los llevan en cana y dicen que los hacen bosta…? A nosotros también, en los penales… Patronato el otro día, que jugó espectacular, nos hizo pomada en los penales (en la serie por la Copa Argentina). ¡Un aplauso para Patronato!”. En ese momento, algunas de las personas que estaban en el show aplaudieron, quizás en reconocimiento al club local, oriundo de Paraná. De inmediato, el tema se viralizó en las redes sociales, donde generó controversia.

La mencionada canción en honor a Colón se convirtió ya en un himno y en el 2019 se hizo viral la imagen de un hincha cantando el tema, alentando a su equipo entre lágrimas cuando el grupo tocó en Paraguay, en el marco de la final Copa Sudamericana que Colón disputó con Independiente del Valle, de Ecuador.

Los festejos por el 209 aniversario de Paraná comenzaron el jueves e incluyeron varias actividades como una bicicleteada, visitas guiadas por la ciudad, juegos para chicos, una feria gastronómica y varios shows gratuitos al aire libre, entre los que estuvo el de Los Palmeras. El próximo 8 y 9 de julio el grupo de cumbia santafesina, que popularizó temas como “Olvídala” o “Doble vida”, se presentará en Buenos Aires.

En la noche de Navidad, el grupo fue protagonista de los festejos que Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo dieron en su casa en Rosario y en los videos que invitados y anfitriones compartieron, se puede ver al jugador del PSG bailando al ritmo del “Bombón asesino” y hasta de “Soy sabalero”.

Aquella noche Leo se sacó una serie de fotos con Cacho Deicas y Marcos Camino, los históricos líderes de Los Palmeras. Las imágenes, que fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la banda de cumbia, muestran también el disco que los músicos le entregaron al futbolista en forma de regalo. “Despedimos el año de una manera única. Gracias a Leo Messi y a toda su familia por dejarnos compartir estos momentos. Por siempre tus amigos”, rezaba la publicación.

“Es un detalle para que nos recuerdes”, le dijo Marcos Camino al capitán de la selección argentina al momento de entregarle otro obsequio: un mate artesanal con una bombilla, según el video que publicó Rosario 3. “Agradecemos a dios está posibilidad que tenemos de poder conocerte, esto es una bendición para nosotros”, agregó el músico, quien también destacó la sencillez del astro del fútbol. “Nunca lo pierdas eso”, le pidió. “Un agradecimiento que estén acá, un placer conocerlos”, les respondió Messi, tras los elogios y agregó.

Según el mismo Caminos contó en su presentación en Entre Ríos, pronto harán un tema en conjunto con Emilia Mernes. No es la primera vez que hacen colaboraciones. Hace poco junto con Los Auténticos Decadentes reversionaron el clásico de Los de Fuego, “¿Dónde está?”. “Es un tema que, si bien es muy popular acá, no tuvo tanta difusión en su momento. Y me parece que esto le va a dar un empujoncito nuevo”, había dicho en ese momento Cacho Deicas, referente de Los Palmeras. Anteriormente, en diciembre del año pasado habían participado del tema de Abel Pintos “Camina (suave y elegante)” y hasta estuvieron en el videoclip. (Fuente: Teleshow)