“La Maquinita” perdió ante El Biguá, busca la recuperación ante Cipolletti

Por 56 – 44, las chicas de Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, perdieron este sábado ante sus pares de El Biguá, por una nueva programación de la Liga Federal Femenina.

La derrota, complica a la “Maquinita” en sus deseos de clasificación, y buscará esta noche, ante Cipolletti, la recuperación.

Ferro cedió ante Biguá por ende necesita ganar esta noche

El Biguá dio otro paso crucial y sabiendo que no tiene mucho más margen porque necesita ganar en esta recta final, llegando al récord 6-3 volvió a sacar un tremendo triunfo ante Ferro (récord 4-4), de la misma forma que lo hizo el pasado jueves aunque este sábado la victoria de las bigualas fue en casa, ante su gente en el Nido.

Lo mejor del elenco de Rubén Jaime pasó por las manos de su habitual figura Ailín Astorga, que en el día de su cumpleaños regaló un tremendo espectáculo con 22 puntos más 13 rebotes (32 de valoración).

La pivote fue secundada por Marisa Quiroga (14 tantos y 5 tableros) y Victoria Lara (9 unidades más 10 rebotes).

Por su parte, Ferro, que con esta derrota quedó muy complicado, las mejores exponentes fueron Sofía Paoli (12 puntos y 11 rebotes), Tamara Pinto (8 tantos más 11 tableros) e Ivana González (8 unidades).

En tanto, Gimnasia cayó como local ante sus pares de Centenario, por 45 – 57, mientas que Federación se impuso por 55 – 51 ante las que llegaban como punteras, las chicas de Pacífico de Neuquén, que de esta forma perdieron su invicto.

De esta manera, Ferrocarril Patagónico buscará la recuperación este domingo, midiéndose ante Escuela Municipal de Cipolletti a las 19:30 horas; como así también se medirán Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Pacífico de Neuquén y Federación Deportiva vs. Asociación Deportiva Centenario.