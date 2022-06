La inflación llegó al 60,7% en los últimos 12 meses

El índice de precios al consumidor registró en mayo un incremento de 5,1%, con lo que en los primeros cinco meses de 2022 acumula un alza de 29,3% y de 60,7% en los últimos doce meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El índice de precios acumulado en los primeros cinco meses del año alcanzó el 29,3% y, en términos interanuales, marcó un 60,7 por ciento, un nuevo récord de los últimos 30 años. Es la cifra más alta desde 1992.

El rubro con mayor suba en el mes fue Salud, con el 6,2%, en el que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga; seguido por Transporte con el 6,1%, por el incremento de los combustibles; y en tercer lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 4,4%, que fue el ítem que tuvo mayor incidencia en todas las regiones del país.

En tanto, Prendas de vestir y calzado aumentó 5,8% durante mayo, contra el 9,9% registrado durante abril; Restaurantes y hoteles también redujo su tasa de inflación hasta 5,7% en mayo desde el 7,3% del mes pasado; y Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 5,7% mensual contra 3,3% en el mes previo.

Las menores tasas de aumento del mes se registraron en Comunicación, con el 3,1% mensual, y en Educación, 3,2%.

Tras la difusión de los números del Indec, desde el Palacio de Hacienda subrayaron que el Índice de Precios al Consumidor de mayo redujo su tasa de aumento de 6% en abril hasta 5,1% mensual en mayo, la segunda disminución consecutiva, tras alcanzar el pico de aumento en marzo de 6,7%.

También enfatizaron que la suba de 4,4% en Alimentos y Bebidas no alcohólicas «fue la menor en lo que va del año en este rubro, tras las fuertes subas registradas a partir de febrero y marzo, cuando se dio el mayor impacto de los shocks de commodities por la sequía en Sudamérica y el conflicto bélico en Ucrania».

La inflación núcleo durante mayo se ubicó en 5,2% contra el 6,7% de abril, debido a menores tasas de aumento en rubros de alimentos, restaurantes, adquisición de vehículos, entre otros.

Los productos estacionales también redujeron su tasa de aumento, al ubicarse en el 3,4% en mayo frente al 5,4% del mes previo, con una merma en los precios de verduras, aumentos moderados en frutas, y menores incrementos en el rubro indumentaria.

Los regulados, por su parte, marcaron una suba de 5,7% mensual, impulsada por las cuotas de las prepagas, combustibles, tabaco, transporte público y servicios de electricidad y agua en el interior del país.

Medido de otra manera, los bienes subieron 5,3% mientras que los servicios, que son mayormente regulados, avanzaron el 4,3%.

Por regiones, por encima del promedio general de 5,1% se ubicaron la suba del 5,6% en las provincias del Noroeste; del 5,3% en el Noreste y la región Pampeana, y del 5,2% en Cuyo.

En tanto, por debajo de la media nacional se ubicaron las provincias patagónicas, con el 4,9%, y el Área Metropolitana Buenos Aires (CABA+Conurbano), con un incremento de 4,8%.

En lo que va del año, con una inflación acumulada del 29,3% se destacaron las subas del 36,9% en Educación; del 36,4% en Prendas de Vestir y Calzado; 33,7% en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas; y 31,9% en Restaurantes y Hoteles.

En tanto, en los cinco primeros meses del año los precios de los productos y servicios considerados estacionales subieron 36,8%; los negulados, 26,1%; y el IPC Núcleo, 28,9%.

Dentro de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas en mayo se destacaron por su mayor incidencia los aumentos de Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; y Pan y cereales.

En tanto, las Verduras, tubérculos y legumbres registraron bajas en la mayoría de las regiones. Por productos, la suba más importante correspondió a la cebolla, con un incremento de 17,7% respecto al mes previo; seguido por azúcar (11,8%), leche entera en polvo (11,4%), hamburguesas congeladas (11,4%), harina de trigo 000 (10,5%), pollo entero (8,3%) y carne picada común (8,2%).

Por el lado de las bajas se destacaron el limón (-17,7%), tomate redondo (-6,2%), lechuga (-4,3%), zapallo anco (-1,2%) y filet de merluza (-0,9%).