La hamburguesería argentina le contestó a Kevin Bacon con una filosa ironía

La hamburguesería de Palermo que respondía al nombre de KevinBacon.FastGood, cambió su denominación en los últimos días y ahora figura como @kb.fastgood en sus redes sociales.

¿Los motivos? Las quejas viralizadas del reconocido actor estadounidense, Kevin Bacon, quien al enterarse que su rostro y nombre figuraban en la imagen de la hamburguesería, decidió hablar con sus abogados para demandar al local argentino.

Por tal motivo, los dueños del lugar decidieron cambiar su nombre y logo en las redes sociales. Pero no quedó todo ahí. Un rato más tarde, fueron más allá y le respondieron con una chicana.

“Tranca Kevin, nosotros no solo somos una cara bonita. También hacemos tremendas burgers”, dijeron, y provocaron el festejo de sus seguidores.

Vale recordar que Bacon se enteró del asunto en la última emisión de Late Night with Jimmy Kimmel, el popular programa al que había sido invitado para ser entrevistado. “Este es un restaurante de comida rápida en la Argentina, y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good. Y tiene tiene sucursales alrededor del mundo”, le dijo el presentador al protagonista de Footloose mientras en la pantalla mostraban la foto del local ubicado en el barrio de Palermo, sobre la calle Gorriti. De inmediato, el actor se mostró sorprendido y aseguró: “Claramente no aprobé esa foto”. E imitó la cara de su imagen. “No es una buena foto”, insistió.

“Bueno esto es… una especie de cadena de hamburguesas del payaso”, le comentó el conductor. Y Kevin Bacon deslizó la posibilidad de que existan otros locales con su nombre. “De lo que nos recibo dinero”, agregó. “Oh, no estás asociado a esto”, aclaró Kimmel. “No, no, nunca estuve ahí, ¿en qué país es?”, preguntó el invitado. “En Argentina, ¿estás bromeando? Bueno, esto es lo que pasa cuando sos famoso y sos estafado en Argentina. Sos esta comida porno, ¿sabés lo que significa?”, bromeó el presentador buscando solapar la situación. Sin embargo, la estrella de cine aseguró que iría por el plano legal: “Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo”.

Si bien en Instagram modificaron su nombre, en la cuenta de Facebook sí permanece el nombre original, aunque quitaron la imagen del actor y la reemplazaron por hamburguesas y papas fritas. No obstante, pese a la repercusión que tuvo la noticia, desde la empresa argentina no se han pronunciado públicamente, además de haber hecho las modificaciones mencionadas.

Se trata de un local de comida estilo americano en el que si bien predomina la carne, la hamburguesa “Not Kevin” es la más vendida: tiene el mismo sabor y aspecto que una hamburguesa tradicional. Entre sus destacadas se encuentran: “Kevin Bacon” con doble medallón de carne de 110 g, lechuga capuchina la crujiente estilo mac, pepinillos, queso cheddar y la salsa secreta de la casa que tiene características de la salsa stacker.