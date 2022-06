“La Banda” visita a Agropecuario esta tarde

Desde las 18:30 horas, Guillermo Brown jugará esta tarde ante Agropecuario Argentino en Carlos Casares, en el marco de la 19° Fecha del Torneo de la Primera Nacional.

Carlos Córdoba será el árbitro principal del cotejo en el que los brownianos buscarán volver a sumar como visitantes, para continuar en zona de Reducido.

Brown quiere seguir en Reducido en su visita al “Sojero”

Esta tarde, en la ciudad bonaerense de Carlos Casares y en el Estadio “Ofelia Rozensuaig”, Guillermo Brown visitará al anfitrión, Agropecuario Argentino, en uno de los cotejos correspondientes a la 19° Fecha de la Primera Nacional.

El cotejo, se iniciará desde las 18:30 horas, contando con el arbitraje de Carlos Córdoba.

Para este partido, el DT browniano Andrés Yllana buscará que su equipo continúe en la buena senda, en la que ingresó el pasado fin de semana con la victoria ante Instituto alentadas no solo por el triunfo, sino también por la buena producción futbolística.

Forma parte de la delegación en Casares, el futbolista Mauro Fernández, que el pasado martes fue presentado oficialmente en su regreso y que se estima tendría un lugar en el banco de suplentes.

No se estiman variantes con respecto al once inicial que días atrás derrotó a “la Gloria” en el Estadio “Raúl Conti”. Vale destacar que Brown se ubica en el 11° puesto de la tabla de posiciones, con 27 unidades y en Zona de Reducido.

El conjunto anfitrión, “El Sojero”, se posiciona 17°, con 24 puntos, llegando a este partido con un empate ante Chacarita en la fecha anterior y clasificado a la próxima instancia de la Copa Argentina, tras eliminar a Racing Club.