Juncos planteó que «hay una pérdida de la cultura del trabajo»

El intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, trazó un análisis del escenario político y de la actualidad provincial. En diálogo con Clave Política, sostuvo que «venimos de una situación difícil en un contexto de país y provincia, y hace muchos años vemos que cada día surgen nuevos inconvenientes sin que se resuelvan de forma definitiva» y agregó que «en esto, los que tenemos responsabilidades públicas no podemos sacar los pies del plato, cada uno tiene que hacer y aportar algo para salir de esta situación».

Asimismo, Juncos planteó la necesidad de «acostumbrarse a vivir como se vivía hace muchos años», sumando a ello que «hace algunos años el partido político al que pertenezco estuvo al frente del Gobierno Nacional y evidentemente hubo muchos errores, sino seguiríamos siendo gobierno».

«Los que tienen responsabilidades públicas las tienen en lo que sucede día a día en cada lugar del país, y hay trabajos que no se hicieron. La crisis educativa en Chubut creo que es inédita y no ha sucedido en ninguna otra provincia. La pandemia nos igualó en la desgracia pero a nivel provincial veníamos con largos períodos de inactividad escolar, lo cual dejará secuelas a muy largo plazo», apuntó el dirigente y Jefe Comunal de la villa balnearia.

En el mismo sentido, manifestó que «vemos chicos que cursan cuarto grado y que no tienen el nivel de lectura acorde a la edad» y agregó que «si la política no pone la mirada en la cuestión educativa tendremos severos problemas a futuro, además de que debe haber cambios culturales en la forma de ver y sentir de cada ciudadano, y en el trabajo que cada uno de nosotros como tal debe hacer».

«El Estado tiene que estar al lado de una persona que no la está pasando bien, de eso no hay duda ni alternativa. Tampoco hay duda de que los planes sociales nacieron como una cuestión de emergencia, y este país vive hace muchos años en emergencia, no se sale de la misma. Y debiéramos ir hacia otro camino, que es el que tienen los países desarrollados a los que les ha ido mejor, que es que estas ayudas sean finitas en el tiempo», reflexionó Juncos, remarcando que «hay una pérdida de la cultura del trabajo, la han perdido generaciones; nosotros somos hijos de una generación del esfuerzo y parte de una generación que trabaja para que sus hijos puedan estudiar; en algunos casos, vemos que hasta hay un acostumbramiento a percibir esta ayuda del Estado».