Jueves de definiciones en la Liga Social

Esta noche de jueves, en el Gimnasio Municipal N°1 de la ciudad de Puerto Madryn, se disputarán las instancias Finales de la Liga Social de Vóley.

El certamen, tanto en rama femenina como masculina, definirá a sus campeones, como así también a los que se ubicarán en el 3° puesto del podio. Desde las 22 horas es la cita.

Será noche de campeones en el Gimnasio Municipal

Del certamen, a lo largo de su desarrollo, participaron 17 equipos, quienes se sumaron en gran número para jugar el Torneo de esta primera mitad del año. La semana pasada y el martes 28 se jugaron los cuartos de final y las semis, quedando el plato fuerte para este jueves.

En rama Femenina, el tercer lugar lo disputarán desde las 22 horas, los equipos de Austral A vs San Juan Bosco, mismo horario para el masculino protagonizado por Alumni vs Austral A.

Desde las 23 horas, será turno de la Final Femenina, a jugarse entre Escuela Madrynense de Vóley vs Austral B, mientras que en el mismo horario, será turno de la rama masculina, buscando el campeonato entre los equipos de ATR ante Escuela Madrynense de Vóley.

A lo largo del certamen, el acompañamiento del público fue destacable y este jueves no será la excepción, con los seguidores del vóley llegando a las tribunas del Gimnasio Municipal para acompañar a los equipos, compartir un mate y ver buen juego.

Vale destacar que este será el Torneo con el cual se cerrará la primera parte del año, para que tras vacaciones de invierno, se dé inicio al Torneo Clausura de la Liga Social de Vóley, para la cual ya se reciben inscripciones de los equipos interesados en participar. Pueden registrarse a través de la página de Facebook (Liga Social de Vóley) o comunicándose por whatsapp al 280-4261808.