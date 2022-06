Johnny Depp cumple 59 años: el regreso al cine y la música, y que haría con el dinero del juicio

Hoy esta cumpliendo 59 años Johnny Depp, este año la celebración lo encuentra en una situación muy distinta a lo que fue su último cumpleaños. El actor viene de obtener una victoria judicial ante su exesposa, la actriz Amber Heard en un juicio por difamación iniciado por Depp.

Depp ganó el caso y el jurado ordenó a la actriz pagarle 15 millones de dólares: USD 10 millones en compensación y 5 millones en daños punitivos, pero la jueza redujo la indemnización por daños punitivos a USD 350.000.

Por otro lado, el jurado determinó que Depp había difamado a Heard, de 36 años, y recibirá USD 2 millones de su ex marido.

En las últimas horas trascendió por parte de los abogados de Depp que el actor podría renunciar a los 10 millones de dólares que Heard debe pagarle. “Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él”, respondió Benjamin Chew en una entrevista con el programa Today. “Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho”.

“Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’”, dijo su abogada Camille Vásquez, señalando que el interprete, siente “una abrumadora sensación de alivio”.

“El peso del mundo se ha quitado de sus hombros. Ha recuperado su vida”, añadió Chew.

Entre el cine y la música, el regreso de Johnny Depp

Algo que ha cobrado relevancia durante el juicio fueron las pérdidas millonarias que Johnny Depp denunciaba por su expulsión de la saga Piratas del Caribe y de Animales fantásticos como consecuencia de la publicación del artículo de Heard donde su expareja se identificaba como superviviente de una relación de abuso.

Ahora con la resolución del caso contra Amber Heard ya tiene todo listo para lo que será su primer trabajo después del juicio: la película Jeanne du Barry. Se trata de una producción histórica francesa, dirigida y protagonizada por la actriz Maïwenn (Polisse, Mi amor), donde Johnny Depp interpretará al rey Luis XV de Francia.

El filme se centrará en la historia de Jeanne Bécu, interpretada por la propia Maïwenn, una mujer pobre que acabó convirtiéndose en amante del monarca en la corte. Fue uno de los títulos que se movieron en el Marché du Film del reciente Festival de Cannes para encontrar compradores internacionales, con un elenco que también a Louis Garrel, Noémie Lvovsky y Pierre Richard.

En lo que respecta a la música, durante los días en que se esperaba la sentencia del juicio, Depp se unió al guitarrista Jeff Beck en una serie de conciertos en Londres. El músico y ex estrella de los Yardbirds reveló que lanzarán un álbum juntos el próximo mes. Anteriormente colaboraron en una versión de la canción Isolation de John Lennon.

El guitarrista británico le dijo a la multitud durante uno de los conciertos: “Conocí a este chico hace cinco años y nunca hemos dejado de reírnos desde entonces. De hecho, hicimos un álbum. No sé cómo sucedió. Saldrá en julio”.

Depp había emitido un comunicado después del veredicto en la sala del tribunal de Virginia, diciendo que estaba complacido de recuperar su vida: «Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo. La verdad nunca perece»..