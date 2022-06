Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Río Negro

Personal de la Policía de Río Negro se encuentra trabajando en estos momentos para dar con el paradero de Patricia Rodríguez Rendón quien vive en la localidad de Catriel.

En horas del mediodía de ayer, una mujer se presentó en la Comisaría 9° de la mencionada ciudad e indicó que tenía un viaje programado en avión a Buenos Aires, con su amiga Rodríguez Rendón de 31 años, a quien no pudo ubicar ni telefónicamente ni en su domicilio. Ante esta situación, la Policía se dirigió a la vivienda de Rodríguez Rendón y a la de su ex pareja sin resultados positivos.

En ese sentido, se activó el protocolo de búsqueda montando un importante operativo para dar con el paradero de la mujer y del hombre al tiempo que se dispusieron puestos de control con el mismo fin.

A su vez, una mujer, se apersonó en la dependencia policial con la hija de Rodríguez Rendón, señalando que el hombre le había dejado la niña a su cuidado.

Por la tarde se pudo individualizar a la ex pareja de la mujer que está siendo buscada, quien se encuentra aprehendido en averiguación del hecho.

Por este caso se inició la correspondiente investigación dándose inmediata intervención a la Fiscalía Descentralizada de Catriel mientras que en estas horas continúa el operativo de búsqueda para dar con el paradero de la mujer.

Cualquier información puede aportarse llamando al 911 o al teléfono 2994911150 de la Comisaría 9º.