Homenajearon a los policías Cruzado y Rearte a 15 años de su asesinato

El ministro de Seguridad, Miguel Castro, encabezó el acto a través del cual se realizó un emotivo homenaje en memoria de los suboficiales Oscar Cruzado y Pablo Rearte, a 15 años del trágico asalto al cajero automático del Ministerio de Economía en Rawson. Participaron todos los directores de la Plana Mayor Policial, personal policial en actividad y en situación de retiro, los familiares directos de los policías fallecidos Oscar Cruzado y Pablo Rearte, e invitados especiales.

Honor

Al respecto, el ministro Miguel Castro afirmó que “todos los policías honran con su trabajo a Rearte, Cruzado y a otros tantos policías caídos en el servicio. Mañana, la Policía del Chubut va a recordar el ‘Día de los Policías Caídos en cumplimiento del servicio’, en Puerto Madryn”.

“Apostamos a los policías que ofrecen su vida por el servicio y no nos quedamos en el pequeño recuerdo de algún empleado que se equivoca o desvía su camino”, distinguió.

“Los policías hacen honor a Rearte y Cruzado. Cuando aparece alguien que no está en la vía correcta, sus propios colegas policías intervienen para expulsarlo y lo ponen en evidencia ante la sociedad y la Justicia”, subrayó.

“En junio del 2007, yo era intendente de Cholila. Me impactó porque yo tenía una relación de amistad con el padre de Rearte porque era mi encargado de turno cuando yo era oficial de servicio de la Comisaría 1° de Trelew. Es una sensación de tristeza permanente cada vez que recordamos estos hechos”, expresó.

Tristeza

Por su parte, el comisario general César Brandt reconoció que “este hecho llena de tristeza al personal policial. Es una fecha especial para Rawson y para quienes fueron sus compañeros”.

“En aquel momento, estaba en Esquel y había muchos efectivos que querían venir para esta zona para colaborar en todo lo necesario”, recordó.

Recuerdo emotivo

En uno de los momentos más emotivos del acto, el suboficial mayor Miguel Angel Ledesma recordó su trabajo con ambos efectivos precisó que conoció a Oscar Cruzado en Infantería en el 2001-2002. “Era una persona con mucha vocación de servicio. En cada procedimiento que hacemos, Rearte y Cruzado están en nuestras mentes y corazones”, enfatizó.

Justamente, Rearte fue mi compañero de Promoción y egresamos en 1991. Hoy sería ‘encargado de turno’ si estuviera con vida. Ese día, Cruzado llegó cantando (como nunca lo hacía) porque era muy serio, yo me estaba preparando para cumplir con el servicio y nunca me di cuenta que ese iba a ser el último día. Con ambos, estábamos siempre juntos y salíamos a distintos procedimientos tanto en Infantería como en la División de Seguridad Bancaria”, relató en medio de una profunda emoción.

“Hoy gracias a Dios, todos los delincuentes están en las cárceles por el desempeño de la Policía del Chubut. Hoy me toca trabajar con la oficial Paula Cruzado, que tiene la misma característica de templanza que su padre al momento de trabajar”, manifestó.

Mañana jueves, en Puerto Madryn, continuarán los actos conmemorativos a los efectivos policiales que perdieron la vida en distintas intervenciones en cumplimiento del servicio de seguridad pública.