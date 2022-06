Foo Fighters anunció una serie de conciertos tributo al fallecido baterista Taylor Hawkins

«Para nuestro querido amigo, nuestro rudo compañero de banda, nuestro amado hermano… Foo Fighters y la familia Hawkins te traen los conciertos tributo a Taylor Hawkins». Indica el anunció que la banda liderada por Dave Grohl acaba de compartir en sus redes. De esta manera los Foo Fighters confirman su regreso a los escenarios para homenajear a su fallecido baterista Taylor Hawkins.

Hawkins fue encontrado sin vida el 25 de marzo en Colombia cuando la banda se preparaba para presentarse en un festival, tenía 50 años.

Los Foo Fighters junto con la familia Hawkins presentan The Taylor Hawkins Tribute Concerts. Dos eventos globales que celebran la memoria y la música de una leyenda del rock.

Los conciertos serán el 3 de septiembre en el estadio de Wembley, en Inglaterra y 27 de septiembre en The Kia Forum de Los Ángeles.

El anuncio completo de los Foo Fighters sobre el tributo a Taylor Hawkins

Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee se unirán a la familia Hawkins para celebrar la vida, la música y el amor de su esposo, padre, hermano y compañero de banda con The Taylor Hawkins Tribute Concerts.

Como una de las figuras más respetadas y queridas de la música moderna, el talento monolítico y la personalidad magnética de Taylor logró que se ganará el cariño de millones de fanáticos, compañeros, amigos y leyendas musicales de todo el mundo. Millones lloraron su prematura muerte el 25 de marzo, con tributos apasionados y sinceros provenientes de fanáticos y músicos que Taylor idolatraba.

Los conciertos tributo a Taylor Hawkins unirán a varios de esos artistas, la familia Hawkins y, por supuesto, a sus hermanos Foo Fighters para celebrar la memoria de Taylor y su legado como ícono del rock mundial: sus compañeros de banda y sus inspiraciones tocando las canciones de las que se enamoró, y los que él trajo a la vida. Las alineaciones para cada espectáculo se anunciarán en breve.

Taylor Hawkins se unió a Foo Fighters en 1997, apareciendo por primera vez con la banda en la gira de apoyo al segundo álbum The Color & The Shape.

Hizo su debut grabado con Foo Fighters con There Is Nothing Left To Lose de 1999, tocando en todos los álbumes posteriores de FF, incluido One By One, In Your Honor (el primer álbum de FF que lo presenta asumiendo las funciones de voz principal en su canción «Cold Day In The Sun”), Echoes, Silence, Patience & Grace, Wasting Light, Sonic Highways, Concrete & Gold (también lo presenta como cantante principal en “Sunday Rain”) y Medicine at Midnight.

Como miembro de Foo Fighters, Taylor fue ganadora de 15 premios GRAMMY y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll. Vivió y amó la música en un grado insaciable, con Foo Fighters, así como con sus numerosos proyectos y colaboraciones en solitario y paralelos.