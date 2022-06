Exitosa realización del Festival “Bandera y Solidaridad” en Playa Unión

El festival fue organizado en conjunto entre la Municipalidad de Rawson y el Centro de Veteranos de Guerra de la capital. A partir de la idea de los veteranos, el fin de semana largo el Gimnasio Municipal “Héroes de Malvinas” de Playa Unión recibió a bandas, ballets y otras expresiones artísticas. Y los vecinos se sumaron con las donaciones que se solicitaron para la entrada.

La participación de unos 500 artistas en escena y la recepción de alimentos, más aceite y agua, fue el exitoso balance del Festival “Bandera y Solidaridad”, que se llevó a cabo durante todo el fin de semana largo con el doble propósito de celebrar el Día de la Bandera y de reunir donaciones que los ex combatientes llevarán a familias del interior de Chubut.

El evento se concretó a partir de una idea que los Veteranos de Malvinas locales presentaron y que el municipio, a través de la Secretaría de Turismo, Deportes, Cultura y Comunicación, acompañó con el aspecto organizacional.

“Estamos muy conformes con esta amistad que nació a partir del 2 de abril no solo con los ex combatientes sino con todas las fuerzas que hicieron el desembarco en las Islas”, dijo Gabriel García, secretario de Turismo, Deportes, Cultura y Comunicación, en alusión a la recreación de la Operación Rosario que se realizó ese día para conmemorar el aniversario número 40 del desembarco de las tropas argentinas en las Islas.

Allí, recordó, “surgió esta idea de hacer el festival en estos días”, y calificó al evento de “exitoso por lo convocante que fue desde dos aspectos: desde las bandas y los artistas que sumamos, y que llegaron a los 500 entre bailarines, músicos y demás; y desde la solidaridad, con los cerca de 600 kilos de alimentos, más aceite y agua, que acercó la gente”.

Artistas solidarios

“Agradecemos a todos los artistas que participaron porque vinieron gratis. Es algo que hay que resaltar. Logramos un nivel de entendimiento que personalmente es un orgullo, porque vienen y ya saben que están acompañados por la técnica. Siempre decimos que el artista tiene que ser valorado y tiene que sentirse artista”, comentó el funcionario.

“Hay que apostar a estas cosas porque los artistas merecen compartir el escenario, y si es por una buena causa, mejor”, agregó. Al respecto indicó: “Quedaron siete bandas y tres ballets afuera porque no nos daba técnicamente la capacidad para agregar días y horas. Estamos en deuda con ellos”.

“Una cosa es subir a un artista a un escenario y otra armar una transmisión, con dos sets al aire desde las 17 horas. Funcionó todo: la transmisión de la radio, la grabación del evento en general. Estamos muy conformes y nos alienta a seguir haciendo cosas”, finalizó.

Por el buen camino

En tanto, Daniel Lillo, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Rawson, expresó: “Estos tres días han sido muy lindos. Estamos muy contentos y sabiendo que estamos en un buen camino, que es ayudar al otro”.

“Desde el Centro de Veteranos de Guerra con los veteranos de Policía tuvimos esta idea que le hicimos saber a la gente del municipio. No tuvieron dudas en acompañarnos y en ponerse a disposición nuestra, que no es fácil. Todo el trabajo que se ha realizado ha sido muy bueno”, enfatizó.

En relación con el traslado de las donaciones adelantó: “Las llevaremos a Esquel, donde hay un depósito. Y desde ahí se repartirá en vehículos particulares. Los veteranos vamos a hacer la entrega personalmente, para que no sea manejado por nadie, sino solo por nosotros”.

Agradeció Lillo “a la gente de Rawson y del Valle, a los artistas que todos los días estuvieron solo por el amor a los veteranos y el amor al prójimo”.

“Es muy lindo lo que nos pasa a los rawsenses porque cuando se pide una colaboración, hasta que el que no tiene da lo poco que le queda.

Es muy lindo para nosotros y para nuestra generación, que viene de abajo viendo que hay que trabajar cuando el prójimo lo necesita. Y nosotros estamos a disposición”, concluyó.