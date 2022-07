Este fin de semana se disputa el Torneo Provincial de Juveniles

Desde este viernes hasta el domingo, se disputará en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Torneo Provincial de Handball para categorías Juveniles que en la rama masculina y femenina, buscará campeones a nivel clubes.

Serán en total 17 equipos los que formarán parte del certamen que cuenta con la organización de Federación Chubutense de Balonmano.

Los Juveniles disputan el Provincial

El Torneo Provincial de Handball para categorías Juveniles se disputará este 1°, 2 y 3 de julio en las sedes de la Escuela N°722 de Próspero Palazzo y el Gimnasio municipal N°4 de Comodoro Rivadavia.

El certamen será organizado por la Federación Chubutense de Balonmano, a través de la Asociación de Handball de Comodoro Rivadavia, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

La competencia cuenta con la participación de 9 equipos en mujeres y 8 equipos en varones, entre los cuales participarán representando a Comodoro Rivadavia: Municipal Km 5 en ambas ramas, Nueva Generación en ambas ramas, Municipal Palazzo en varones; Petroquímica y Municipal 4 en mujeres.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Handball de Comodoro Rivadavia, Christian Valbuena, señaló: «El torneo de varones se va a jugar en dos zonas de 4 equipos, donde los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Mientras que en mujeres se jugará en tres zonas de tres equipos», adelantó.

Asimismo, afirmó que «para el armado de las zonas se utilizó el último ranking provincial de juveniles. Este certamen otorga plazas para nacionales y regionales, que cuando se terminen de jugar los nacionales sabremos qué plazas tendremos en cada categoría», indicó.

Valbuena remarcó que «este torneo será el segundo provincial del año que realizamos desde la Asociación. Arrancamos los primeros días de mayo con el de infantiles y con siempre contamos con el apoyo del Ente Comodoro Deportes. Por eso tenemos la posibilidad de realizar la fase clasificatoria y también el Súper 4 del provincial de Mayores y el Provincial de Mayores B que se realizará por primera vez», comentó.

Los equipos que componen el certamen de la Asociación cordillerana serán Trevelin en varones y Esquel en ambas ramas. Mientras que del Valle llegarán CEF, Independiente de Trelew, Arena Madryn y Cumehue en mujeres; CEF, Independiente y Grilli de Puerto Madryn en varones.

HANDBALL – TORNEO PROVINCIAL

EN CATEGORÍA JUVENILES – EN COMODORO RIVADAVIA

FIXTURE COMPLETO

MASCULINO

VIERNES 1 DE JULIO

15.30 hs. Nueva Generación vs Municipal Km 5 (Zona A) en el Municipal 4.

17.00 hs. Trevelin vs CEF 26 (Zona A) en la Escuela 722.

17.00 hs. Municipal Palazzo vs Independiente Trelew (Zona B) en el Municipal 4.

18.30 hs. Esquel vs Grilli (Zona B) en la Escuela 722.

SÁBADO 2 DE JULIO

9.00 hs. Nueva Generación vs CEF 26 (Zona A) en el Municipal 4.

9.00 hs. Trevelin vs Municipal Km 5 (Zona A) en la Escuela 722.

10:30 hs. Municipal Palazzo vs Grilli (Zona B) en el Municipal 4

10.30 hs. Esquel vs Independiente (Zona B) en la Escuela 722.

16.00 hs. Nueva Generación vs Trevelin (Zona A) en el Municipal 4.

16.00 hs. CEF 26 vs Municipal KM 5 (Zona A) en la Escuela 722.

17.30 hs. Municipal Palazzo vs Esquel (Zona B) en el Municipal 4.

17.30 hs. Grilli vs Independiente (Zona B) en la Escuela 722.

DOMINGO 3 DE JULIO

11:00 hs. Semi 1: 1ro A vs 2do B (Municipal 4)

11:00 hs. Semi 2: 1ro B vs 2do A (Escuela 722)

13:00 hs. 7mo y 8vO 4to A vs 4to B (Municipal 4)

16:00 hs. 5to y 6to 3ro A vs 3ro B (Escuela 722)

16:00 hs. 3ro y 4to perdedores semis (Municipal 4)

19:00 hs. Final ganadores semis (Municipal 4)

FIXTURE FEMENINO

VIERNES 1 DE JULIO

14.00 hs. Nueva Generación vs Independiente (Zona A) en el Municipal 4.

14.00 hs. Municipal Esquel vs Cumehue (Zona B) en la Escuela 722 de Palazzo.

15.30 hs. Municipal 4 vs Arena Madryn (Zona C) en la Escuela 722 de Palazzo.

19.30 hs. Municipal Km 5 vs Independiente (Zona A) en el Municipal 4.

21.00 hs. CEF vs Arena Madryn (Zona C) en el Municipal 4.

21:00 hs. Petroquímica vs Cumehue (Zona B) en la Escuela 722 de Palazzo.

SÁBADO 2 DE JULIO

12:00 hs. Nueva Generación vs Municipal Km 5 (Zona A) en la Escuela 722 de Palazzo.

12.00 hs. Municipal Esquel vs Petroquímica (Zona B) en el Municipal 4.

13:30 hs. Municipal 4 vs CEF (Zona C) en la Escuela 722 de Palazzo.

19.00 hs. Cuartos de final: 3er 1ro vs 3er 2d (en el Municipal 4)

19.00 hs. Cuartos de final 1er 2do vs 2do 2d (en la Escuela 722)

21.00 hs. Del 7mo al 9no puesto: 1er 3ro vs 3er 3r (en la Escuela 722)

DOMINGO 3 DE JULIO

9.00 hs. Semi 1: 1ER 1RO VS GANADOR CUARTOS 2 (Municipal 4)

9.00 hs. Semi 2: 2DO 1RO VS GANADOR CUARTOS 1 (Escuela 722)

13.00 hs. 7mo al 9no 2do 3ro vs 3er 3ro (Escuela 722)

14:30 hs. 5to y 6to puesto perdedores cuartos (Escuela 722)

14:30 hs. 3ro y 4to puesto perdedores semis (Municipal 4)

17.30 hs. 7mo al 9no ler 3ro vs 3er 3ro (Escuela 722)

17:30 hs. Final mujeres (Municipal 4)