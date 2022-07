En tiempo récord elevan acusación contra agresor por violencia de género

Es un caso que ingreso el pasado 30 de abril, en la fiscalía de Trelew y en tiempo récord se presentó acusación contra un sujeto por hechos reiterados que revisten alta gravedad.

En cuatro hechos llevados a cabo en el marco de violencia de género, la Procuradora de Fiscalía Silvana Lagarrigue formuló acusación pública el pasado 27 de junio, momento en que al revisarse la prisión preventiva que pesaba desde el 26 de mayo contra Luis Alberto Bustos requirió nuevamente su encarcelamiento hasta la audiencia preliminar. Los Jueces Penales Maria Tolomei y Marcelo Nieto Di Biase confirmaron la resolución del Dr. Fabio Monti que ordenaba la continuidad de Luis Bustos hasta la audiencia preliminar, oportunidad en que el caso se elevara a juicio oral y público. Bustos es asistido por el defensor oficial Javier Allende de la ciudad de Trelew.

El caso ingresó a la Fiscalía de Trelew y se encuentra en etapa avanzada, tras la celeridad de la presentación de la acusación, teniendo en cuenta que las conductas violentas desplegadas por Bustos comenzaron a desarrollarse el 30 de abril pasado momento en que la víctima radicó la denuncia en Comisaria de la Mujer. La Dra. Lagarrigue destaco la gravedad de los hechos investigados, los que Bustos repite reiteradamente contra su ex pareja en el marco de violencia de género con lesiones, amenazas y una evaluación de profesionales del SAVD de “alto riesgo”. Asimismo, manifestó que el agresor registra antecedentes condenatorios y casos penales con elevación a juicio.

Se tuvo en cuenta para el pedido de la prisión preventiva la naturaleza de los hechos imputados que fueron cometidos contra una mujer en estado de vulnerabilidad, la violación sistemática de las órdenes judiciales por parte del agresor y los antecedentes condenatorios que pesan sobre Bustos todo lo cual hace presumir al Estado que Luis Alberto Bustos no internalizara las prohibiciones impuestas, asimismo el temor y malestar emocional que su accionar provoca en la víctima y en su hija menor.

El raid delictivo.

El primero de los hechos, ocurrió él dio 30 de abril de 2022, alrededor de las 05.00 de la madrugada, en el Barrio Tiro Federal de Trelew. Cuando la víctima y su hija, de 7 años de edad, se encontraban durmiendo, al momento que Luis Alberto Bustos, regresó a la vivienda en estado de ebriedad, se acercó a la cama y le preguntó a su pareja que hizo de comer, ella le responde que había sobrado pollo, se da cuenta de que estaba drogado porque le vio la nariz blanca. A continuación, le pide que se levante a cocinarle, la mujer, le deja la comida y se va a la habitación con su hija, Bustos come y cuando termina se dirige a la habitación, le pide a su hija que se vaya a su cama, se acuesta al lado de la mujer y comienza a tocarle la cola manifestándole “ya sabes lo que tenés que hacer” haciendo referencia a que tenían que tener relaciones sexuales. La víctima, le responde que si quería que le pegara porque relaciones con él no iba a tener, ante la negativa, Bustos se torna violento, le propina golpes en el cuerpo y en la cara y la amenaza diciéndole “te voy a matar”, ello en presencia de su hija quien al ver la situación irrumpe en llanto. La mujer, sale descalza a la calle, él logra agarrarla de los pelos, forcejean, y ella logra salir corriendo, se esconde detrás de una casa y cuando ve que Bustos se va, se dirige a la comisaria a radicar la denuncia.

Lesiones y amenazas

A raíz de los golpes, la mujer sufrió lesiones en zona coronal, línea media del cráneo, pérdida de cabello, equimosis violácea-verdosa irregular, lesiones que, según pericia médico forense, resultaron de carácter leve.

Como consecuencia de estos hechos, el 30 de abril la Jueza de Familia Silvia Apaza, dicta, la exclusión del hogar de Luis Bustos y la prohibición de acercamiento por un plazo de ciento ochenta (180) días

El segundo de los hechos, que acreditó la fiscalía de Trelew, se produce cuando Luis Alberto Bustos, previo saltar el portón de ingreso al domicilio en donde reside la ex pareja, viola la prohibición de acercamiento dispuesta por la jueza de familia, ingresa al domicilio y le quita por medio de la fuerza el teléfono celular de la misma y se retira, al poco tiempo, regresa y la amenaza manifestándole “seguro que andas con otro, que no me entere porque si me entero te mato”. Finalmente, se constituyó en el domicilio una comitiva policial procediendo a la detención de Luis Bustos, quien durante esa mañana entro y salió de la vivienda en al menos tres ocasiones

Quebró la prohibición de acercamiento

Continuando con su raid de ilícitos, el tercero de los hechos que se le imputó a Luis Alberto Bustos, ocurrió el día 10 de mayo de 2022 a las 19.30 horas, quien nuevamente quebrantando la orden de prohibición de acercamiento y contacto que pesaba sobre él, se presentó en el domicilio de su ex pareja y previo asestarle una patada a la puerta ingresó y la amenazó diciéndole “más vale que te vayas de la casa porque voy a traer a mi hermana“, su ex pareja, nerviosa se va al baño intenta llamar a la policía con su teléfono celular, pero al advertir Bustos esta maniobra forcejea con la víctima y con intención de apoderarse de su teléfono logra arrebatárselo ejerciendo nuevamente violencia sobre ella, para luego retirarse de la casa .

El cuarto de los hechos sucedió el día 26 de junio de 2022, cuando Bustos se constituyó nuevamente en el domicilio de su ex pareja, tomando contacto con ella, desobedeciendo de esta manera la orden de prohibición de acercamiento que pesaba sobre él, a una distancia no menor de 100 metros, dictada en este caso, por el Juez de Familia Nº 1 de Trelew, Dr. Daniel Manse, momento en que se ordenó la colocación a Bustos de una tobillera electrónica ampliándose el rango de extensión de la orden a 500 metros, de todo lo cual el agresor se notificó.