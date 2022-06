En juego, la jornada N°2 del Nacional B de Clubes

Este martes inició la Jornada N°2 del Torneo Nacional de Clubes «B» de Handball que se disputa en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la organización de la Federación Chubutense de Balonmano en acompañamiento de Comodoro Deportes y la Confederación Argentina de Handball.

El duelo entre uno de los representantes locales, Municipal Km 5 le dió apertura al cronograma de encuentros, al medirse ante Somisa en el gimnasio Municipal N°4. Y cerrando el día, habrá duelo comodorense en el Nacional «B», entre Nueva Generación y Km 5 en el gimnasio Municipal N°2.

A pleno se vivió la Jornada 1 del Nacional

En el primer día, Dorrego y Juventud Unida, por duplicado, las mujeres de Mitre, Banco Provincia, Handball Norte, Acha, Independiente Chivilcoy y Belgrano de San Nicolás, y los varones de NS Luján, Godoy Cruz, Nueva Generación, Tupungato y SAG Polvorines sumaron los primeros triunfos de un torneo que tiene transmisión por streaming de varios partidos de la etapa clasificatoria, como así también de semifinales. A su vez contará con televisación de ambas finales por Deportv.

Por el torneo femenino, en el Grupo A Juventud Unida superó a UN Cuyo 29:21 e Independiente Chivilcoy a las locales de Nueva Generación 25:24, en el B, Mitre le ganó a Independiente de Santo Tomé 24:18 y Banco Provincia de Mar del Plata a Centro Asturiano de Rosario 27:19.

En el Grupo C, Dorrego venció a la Municipalidad de Maipú 38:23 y Acha de Mar del Plata a Cinco Saltos de Río Negro 29:22, y en el D, Handball Norte derrotó a Rada Tilly 41:14 y Belgrano de San Nicolás a Centenario de Neuquén 22:20.

En tanto en varones, SAG Polvorines le ganó a Muzio de Trelew 39:22 y Godoy Cruz a Tiro Federal de Bahía Blanca 33:25, ambos por el Grupo A, mientras que en el B, Luján venció a Once Unidos de Mar del Plata 32:29 y la Escuela Municipal de Cipolletti y Automóvil Club de San Nicolás igualaron en 17.

En el Grupo C Dorrego derrotó a Meraki de Neuquén 31:19 y la Municipalidad de Tupungato hizo lo propio frente a Belgrano de San Nicolás 34:26, en tanto que en el Grupo D, Nueva Generación superó a Somisa de San Nicolás 28:23 y Juventud Unida a Chaco For Ever 31:28.

HANDBALL – TORNEO NACIONAL DE CLUBES «B»

EN COMODORO RIVADAVIA

PROGRAMACIÓN

Torneo Femenino

Segunda Jornada Clasificatoria | Martes 21 De Junio

10:00hs / ABC – Handball Norte

10:00hs / Belgrano San Nicolás – Lanús

10:00hs / Independiente Santo Tome – Centro Asturiano

14:00hs / Muni. Maipú – Acha

11:45hs / Independiente Chivilcoy – Juventud Unida

14:00hs / Cinco Saltos – Dorrego

15:30hs / Banco Provincia – Mitre

17:20hs / Univ. Cuyo – Nueva Generación

20:00hs / Lanús – ABC

18:30hs / Rada Tilly – Belgrano San Nicolás

Torneo Masculino

Segunda Jornada Clasificatoria | Martes 21 De Junio

11:45hs / Nueva Generación – Juventud Unida

11:45hs / Somisa – Muni. Km5

14:00hs / S.A.G. Polvorines – Tiro Federal

15:40hs / Godoy Cruz – Muzio

15:30hs / Once Unidos – Esc. Cipolletti

17:00hs / A.C. San Nicolás – Lujan

17:00hs / Muni. Tupungato – Dorrego

20:45hs / Nueva Generación – Muni. Km5

18:30hs / Meraki – Belgrano San Nicolás

20:00hs / Chaco For Ever – Somisa