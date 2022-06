Empezó el juicio por el crimen de Elvio Williams

Durante la mañana de este lunes 13 de junio, en los Tribunales de Trelew, comenzó el juicio oral y público por el homicidio de Elvio Williams, en un hecho en el cual están imputados Jonathan Gardine y Juan Alberto Villafañe como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces Ivana González, Gustavo Castro y Marcelo Nieto Di Biase. El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales generales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez junto a la funcionaria Rocío Silva mientras que la defensa particular de los imputados la ejercen Omar Abdón Manyauik y Fabián Gabalachis por Jonathan Gardine y Juan Villafañe respectivamente.

Alegatos

De acuerdo a la acusación pública efectuada por el MPF el hecho ocurrió el día 7 de noviembre del año 2020 en horas de la noche y en la calle Cabrera al 500 del barrio Tiro Federal, cuando dos personas identificadas como Juan Alberto Villafañe y Jonathan Gardine atacaron a Mauricio Hugo Cifuentes y Elvio Williams. Estos dos últimos se ubicaban sobre la calle y fueron agredidos mediante disparos de arma de fuego.

De acuerdo a lo expuesto por el MPF, Juan Alberto Villafañe quien se encontraba apostado en el balcón de la casa, aprovechando una clara posición ventajosa, abrió fuego indiscriminadamente contra Williams y Cifuente, teniendo como único objetivo la humanidad de sus contrincantes. De manera paralela, y también empuñando un arma de fuego, pero desde la vereda de enfrente, y desde un patio de otra vivienda Jonathan Gardine realizó un ataque similar, efectuando disparos de arma de fuego hacia la humanidad de Elvio Williams.

Como consecuencia del ataque artero y del fuego cruzado, Elvio Williams recibió al menos tres impactos de bala en las extremidades inferiores habiendo el restante impactado en el torso, perforando en su trayectoria el pulmón derecho, lo que provocó su deceso 18 días más tarde en el Centro Cardiovascular de la ciudad de Rawson. En razón del hecho narrado Jonathan Gardine y Carlos Villafañe son considerados coautores de los delitos homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Postura de la defensa

El alegato de inicio por parte de la defensa lo inició el doctor Gabalachis quien adelantó que la teoría del caso de la defesa se centrará en demostrar la inocencia de su representado Juan Alberto Villafañe, indicando que no estuvo en la escena del crimen pero además si la fiscalía pudiera acreditar lo contrario, no podrá la fiscalía demostrar que su asistido disparó hacia la víctima.

Por su parte el abogado defensor Manyauik, alegó también la inocencia de su asistido en relación a que no portaba el arma homicida con lo cual no pudo cometer el crimen.

Testimonios

Luego de dejar abierto el debate con la postulación de los alegatos de inicio, comenzó la etapa probatoria con la sustanciación del relato de testigos de actuación ofrecidos por el MPF. El listado de testigos provisto por el MPF es abundante por lo que se prevé que la producción de esta etapa se desarrolle al menos durante dos semanas.