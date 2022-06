El Sub16 juega su Regional

Con la participación de equipos de Chubut y Santa Cruz, se jugará desde mañana viernes hasta el sábado, el Torneo Regional de Vóley para categorías Sub16.

El certamen, tendrá lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia precisamente en el Gimnasio Municipal N°4, estando en juego la Copa «Alma patagónica».

El vóley a nivel patagónico, se cita en Comodoro

Este viernes y sábado, en el Gimnasio Municipal Nº4 de Comodoro se disputará el Campeonato Regional de Vóleibol Femenino Sub 16 «Copa Alma Patagónica», certamen que será organizado por la Federación Chubutense de Vóleibol (Fe.Chu.Vol.), con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

La «Copa Alma Patagónica», será jugada por un total de ocho equipos de Santa Cruz y Chubut, entre ellos están: Escuela Municipal de Puerto San Julián, Waiwen Vóley Club, Choique Vóley, Escuela Madrynense, Escuela Municipal Lihuen, Amigos Laprida, Universitario, y la Escuela Municipal Gimnasio Nº4.

Días atrás, según confirmaron desde la FeChuVol, se conformaron dos zonas, de cuatro equipos cada una y el certamen arrancará el viernes desde las 14 horas, en el escenario municipal del barrio Standart Norte. En tanto que el Sub 16 Masculino, se realizará en la ciudad de Caleta Olivia.

Los ganadores clasificaran a la «Copa Argentina de Clubes» que se llevará adelante el próximo mes de noviembre.

VOLEY – TORNEO REGIONAL SUB16 FEMENINA

EN COMODORO RIVADAVIA

ZONAS

ZONA A

1) Escuela Municipal Puerto San Julián

2) Waiwen Vóley Club

3) Choique Vóley

4) Escuela Madrynense

ZONA B

1) Escuela Municipal Lihuen

2) Amigos Laprida

3) Universitario

4) Escuela Municipal Gimnasio N° 4

Programa

Viernes

Lugar: Gimnasio Municipal N° 4

CANCHA N° 1

14:00 Zona «B» Esc. Mun. Lihuen cs. Amigos Laprida

16:00 Zona «A» Esc. Mun. Puerto San Julián vs. Waiwen Vóley Club

18:00 Zona «B» Esc. Mun. Lihuen vs. Esc. Mun. Gimnasio N° 4

20:00 Zona «A» Esc. Mun. Puerto San Julian vs. Escuela Madrynense

CANCHA N° 2

14:00 Zona «B» Universitario vs. Esc. Mun. Gimnasio N° 4

16:00 Zona «A» Escuela Madrynense vs. Choique Vóley

18:00 Zona «B» Universitario vs. Amigos Laprida

20:00 Zona «A» Waiwen Vóley Club vs. Choique Vóley

Sábado

Lugar: Gimnasio Municipal N° 4

CANCHA N° 1

09:00 Zona «B» Esc. Mun. Lihuen vs. Universitario

11:00 Zona «A» Esc. Mun. Puerto San Julián vs. Choique Vóley

15:00 Cruces 1° Zona «A» vs. 2° Zona «B»

17:00 Definición 5° y 6°puesto 3° Zona «A» vs. 3° Zona «B»

19:00 Definición 3° y 4° puesto Perdedor Partido 15hs Cancha 1 vs. Perdedor Partido 15hs Cancha 2

CANCHA N° 2

09:00 Zona «B» Amigos Laprida vs. Esc. Mun. Gimnasio N° 4

11:00 Zona «A» Waiwen Vóley Club vs. Escuela Madrynense

15:00 Cruces 2° Zona «A» Vs. 1° Zona «B»

17:00 Definición 7° y 8° puesto 4° Zona «A» vs. 4° Zona «B»

19:00 1° y 2° puesto FINALES

21:00 Entrega de Premios