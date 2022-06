«El que pide dolarizar la economía es un inconsciente», sostuvo el economista Medina

Esta semana, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, rechazó ante un grupo de empresarios la posibilidad de que Argentina dolarice su economía. Fue durante el evento por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde el funcionario planteó los lineamientos que seguirá su cartera y volvió a mostrarse en contra de la dolarización. “Abandonar la moneda es reconocer una derrota como Estado”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda. En términos de política monetaria, el ministro consideró clave “apuntalar” el peso y en ese sentido expresó: “La Argentina no puede abandonar el camino de construcción de una moneda respetable, más fuerte”, expresó.

En diálogo con División Noticias, el economista Fabián Medina sostuvo que «dolarizar no es tener un dólar a $620, sino que significa traer todos billetes de dólares, ponerlos en los cajeros y que de ellos se saquen todos los billetes en pesos y se prendan fuego» y agregó que «hoy es algo básicamente imposible, más allá de la explicaciónn que hizo Guzmán, que la valoro aunque es desde lo ideológico».

«Desde lo real», continuó el especialista, «se necesitarán por lo menos USD130.000 millones para dolarizar todo el país; en segundo real, considerando que tenemos USD40 (mil millones) en las reservas como para redondear una cifra, vamos a necesitar que Estados Unidos nos imprima, ‘de mínima’, USD90.000 millones y los mande para acá en papel billete impreso, y si dicho país hoy tiene una inflación de 8,5% va a pasar a una de 20 a 22 puntos».

«Por más de que muchos argentinos tengan sus dólares debajo del colchón, no se le puede pedir a la gente que saque su ahorro para ponerlos y que circulen en el país. El ahorro no es para consumo, lo que se necesita es como mínimo USD130.000 millones para consumo, o sea que como Estado Nacional, si se ofrece dolarizar hay que pedirle a Estados Unidos que imprima por lo menos USD90.000 millones, lo cual es imposible y no lo va a hacer nunca; primero, porque no somos un Estado Miembro, y en segundo orden porque les generará inflación por emisión, sumando a ello que vamos a necesitar cada vez más y vamos a estar cada vez más endeudados, sin un manejo de una moneda propia que puede ser más o menos fuerte, lo cual es discutible».

«Una cosa es deuda en dólar como la que tenemos hoy y otra deuda interna en pesos, y otra distinta es deuda externa en dólares y deuda interna en dólares. La convertibilidad de 2001 y la dolarización que están proponiendo tiene el mismo efecto. Miremos a Ecuador: no tiene inflación sino deflación, es decir inflación en negativo, altos índices de pobreza y desocupación mayores a los de Argentina, y termina exactamente igual que en 2001. Ya tomamos ese ‘remedio’ y el que lo dice es un inconsciente», apuntó Medina.

En caso de dolarizar la economía argentina, «el problema macroeconómico va a seguir estando, porque habrá que generar dólares del mundo para seguir pagándole al FMI; una cosa es el dólar de circulación, y si se va a sacar los dólares de adentro para ello lo que se va a lograr es achicar la base monetaria, generando menos consumo y con ello mayores índices de desocupación», concluyó.