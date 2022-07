El Presidente visitó a Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández ratificó este miércoles su «compromiso» con la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra internada en la provincia de Jujuy, adonde viajó para visitarla y denunciar su «injusta detención».

«Vengo a hacer público mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo de algo que está ocurriendo y no debería ocurrir y que está afectando no solo la libertad de una persona sino su salud», dijo Fernández en declaraciones a AM750 al llegar a la provincia.

En ese marco, el Presidente contó: «Apenas llegué de Alemania, me enteré que estaba internada con un coagulo y estaba comprometida su salud. Llamé a su esposo y le dije que la iba a ir a ver. Pero esto no es de ahora, es de siempre porque yo siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos que han tenido».

«La situación ya es muy grave porque lleva siete años de presa y su salud se ha deteriorado mucho y la salud de su marido está muy deteriorada y la verdad es que no me deja tranquilo la situación», aseveró el Presidente y dijo que el objetivo de su visita a Tucumán es «acompañarla y darle una vez más un testimonio de mi compromiso porque los derechos humanos son la base de todo el sistema de un estado de derecho».

Fernández arribó a las 11.50 a la clínica privada Los Lapachos, en la capital provincial, donde fue recibido por militantes de la organización Tupac Amaru, quienes portaban carteles de apoyo a la dirigente social.

Al partir desde Buenos Aires, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram: «Voy a visitar a Milagro, injustamente detenida, enferma, para acompañarla como lo hice siempre y también para se muestre esta situación oprobiosa que la Corte sigue sin resolver».

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó a Télam: «El Presidente está viajando en este momento a Jujuy a visitar a Milagro Sala y para volver a poner visibilidad sobre un hecho de injusticia como es la detención ilegal que está sufriendo y para seguir reclamando por su libertad».

En este sentido, agregó: «Milagro Sala está internada, sufriendo un deterioro en su salud producto de la prisión injusta».

La portavoz relacionó además la visita que el mandatario se apresta a realizar hoy a Milagro Sala con la que en su momento, cuando era precandidato presidencial, en julio de 2019, realizó al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, quien estaba en prisión en la Superintendencia de la Policía Federal brasileña, en la ciudad de Curitiba.