“El Aurinegro” empató ante el líder Belgrano

Por 1 a 1, el Deportivo Madryn empató este domingo ante Belgrano de Córdoba, por la 19° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Comenzó mejor para “El Aurinegro”, que a los 19 minutos del primer tiempo abrió el marcador a través del gol de Mauro Peinipil; pero igualó a los 39´ del segundo tiempo Maximiliano Comba para “La B”.

Un empate con sabor a poco para Madryn

Ante un Estadio “Abel Sastre” totalmente colmado, el Deportivo Madryn empató este domingo por la 19° Fecha del Torneo de Primera Nacional ante el puntero del certamen, Belgrano de Córdoba.

Fue 1 a 1, en un encuentro en el cual “El Depo” fue superior futbolísticamente ante el líder del campeonato, teniendo el balón, creando situaciones de gol que lamentó no concretar pero ante el conjunto cordobés no hay que descuidarse ya que aprovecha los errores rivales.

Comenzó ganando “El Depo”, a los 19 minutos del primer tiempo, con el gol marcado por el jugador de la casa, Mauro Peinipil; pero en el segundo tiempo, en la segunda situación clara que creó, “el pirata” lo cambio por gol con el tanto convertido por Maximiliano Comba, que había ingresado minutos antes.

Terminó siendo una igualdad con sabor a poco, pero demuestra el gran presente futbolístico del equipo. El próximo fin de semana, los dirigidos por Ricardo Pancaldo visitarán por la 20° programación a Villa Dálmine.

El partido

En partido que comenzó parejo, a los 9 minutos tuvo la primera llegada al área rival Ramírez, jugador de Belgrano, con un cabezazo que se fue desviado del arco defendido por Bonnin.

Minutos después, respondió “El Depo”, con un disparo desde fuera del área enviado por Mauricio “Totono” Mansilla que se fue apenas centímetros por encima del travesaño. Podría haber sido un gran gol para el futbolista “Aurinegro” que cumplió su partido 200 defendiendo los colores “oro y luto”.

Sin embargo, a los 19´, llegó el remate de Leo Marinucci que, en el rechazo del defensor de Belgrano, lo tuvo a Mauro Peinipil, pegándole como venía con un remate desde fuera del área que concretó el gran 1-0 a favor del “Depo”.

Madryn, desde el gol, creció en su juego, se agigantó y superó a un Belgrano que no sabía cómo torcer la historia. Desde los pies de Andrés Lioi (que ingresó por el lesionado Nicolás Sánchez) y una situación de contraataque liderada por Rodrigo Castillo que definió nuevamente Peinipil a las manos del golero visitante Losada, “El Depo” bien podría haber ampliado las diferencias.

Más aun, cuando sobre el final del primer capítulo, se fue expulsado el zaguero central de la visita, Meriano, por una fuerte falta sobre Castillo. Roja directa y un Belgrano que estaba perdido dentro del campo de juego. Final del primer tiempo por 1-0 a favor del “Aurinegro”.



Al regresar de vestuarios, los equipos mostraron poco, con Madryn sosteniendo el resultado que estaba obteniendo ante el líder y Belgrano que carecía de ideas para generar peligro en el área rival.

A los 18, un centro de Lioi buscó el ingresó por el segundo palo de Peinipil, que cabeceó pero su testazo fue contenido por el arquero Losada; respondiendo minutos después “El Pirata”, con un cetro enviado por Compagnucci que cabeceó Comba, yéndose desviado.

“El Depo” realizó variantes en pos de generar recambio de aire en sus jugadores y reactivar en lo físico, pero no pudo sostener el ritmo de un Belgrano que aunque con poco, llegaba con lo que generara Compagnucci.

Fue precisamente este jugador el que, a los 39´minutos, mandó el centro hacia el primer palo, allí, superando maracas, Comba definió al palo izquierdo de Bonnin para concretar el 1 -1.

“El Depo”, no pudo cerrar el partido, aunque lo intentó, y terminó igualando ante Belgrano que, si bien propuso poco y nada, continua como líder del Torneo de Primera Nacional.

El Deportivo Madryn, cumplió con una muy buena perfomance en lo futbolístico, pero pecó en la definición de las situaciones de gol creadas que no pudo concretar y terminó empatando.

El próximo fin de semana, precisamente el sábado y por la 19° programación, visitará a Villa Dálmine.