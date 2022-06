Economista advierte que el dólar blue «está barato» con respecto al dólar financiero

El economista Mariano Gorodisch, se refirió a la escalada del dólar «blue», que marcó esta semana un nuevo récord al alcanzar un valor de 239 pesos.

En diálogo con División Noticias, planteó que «primero hay que entender que el Banco Central subió la tasa de plazos fijos, pagando menos de un 5% por mes, mientras que el dólar en la calle subió más del 15% en lo que va del mes, ganando tres veces o más de lo que paga un plazo fijo» y remarcó que «entonces, es imposible que la gente vaya al plazo fijo, que paga 4,5%, porque pierde frente a la inflación y el dólar».

«El dólar que más mueve es el financiero, a razón de USD100 millones por día contra USD6 millones del formal. El primero es el que usan las empresas para dolarizarse y tiene un valor de $250. De este modo, el blue a $239 frente al financiero de $250 significa que el blue está barato, ya que si es legal debería estar más caro. Pero, como es fin de mes, muchas pequeñas y medianas empresas tienen que salir a ‘reventar’ su dinero en dólares para poder pagar los sueldos», advirtió el profesional, agregando que «eso hace que hoy el dólar blue esté tan bajo frente al dólar financiero, que es el que miran los grandes inversores».

En el mismo sentido, Gorodisch reconoció que «también está subiendo el dólar oficial, el BCRA tiene cada vez menos dólares, por lo cual si uno necesita importar algo y no le dan los dólares por el oficial, tendrá que traerlo con el paralelo» y explicó: «Las bananas que comemos son importadas. El cacao es importado, no se produce acá. Si uno toma café, los granos son importados, no se producen acá, entonces también va a aumentar el precio del café. Y, por ejemplo, aunque uno no maneje, el aumento de la nafta impacta en la góndola por una cuestión logística».